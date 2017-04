Für alle Gartenliebhaber

Akzente Haus & Garten

Idyllisch und einfach magisch: Inmitten des Schlossparks Thurn in Heroldsbach erschafft diese ganz besondere Veranstaltung eine Welt der schönen Dinge. Viele ausgewählte Aussteller präsentieren vom Freitag den 5. bis Sonntag den 7. Mai die neuesten Trends exklusiver Garten- und Wohnkultur. Dem Alltag mal entfliehen und pure Lebensfreude genießen? Im Herzen des Schlossparks Thurn – separat vom Freizeitpark – gelegen, gelingt das bestens. In entspannter Atmosphäre lassen sich hier eine Vielzahl an schönen Dingen entdecken: traditionelles Kunsthandwerk, liebevolle Schmuck- und Designerarbeiten, stilvolles Interieur, außergewöhnliche Keramiken oder Accessoires für Haus, Terrasse und Garten. Die AKZENTE präsentiert hochwertige Produkte – und ist gleichsam ein Fest für alle Sinne. Künstler, Handwerker und kulinarische Meister erschaffen eine Erlebniswelt. Und in den Schauwerkstätten können Klein und Groß echt viel erleben – ob beim Drechsler-Genie „Meister Eder“, der aus Funk und Fernsehen bekannt ist, Korbflechter Augustin Friedrich, bei der Heilpflanzenspezialistin Freyja, oder Schminkfee Lu. Die AKZENTE öffnet Fr. 11–18 Uhr, Sa. 10–19 Uhr, So. 10–18 Uhr. Kostenfreie Parkplätze sind gleich vor Ort. Mehr Infos unter: www.akzente-veranstaltungen.de

