Gambrinusführung

Tauchen Sie mit dem legendären Bierkönig „Gambrinus“ in die wundersame Welt des Bieres ein! Jeder weiß, dass in Forchheim das Bierbrauen eine lange Tradition hat und immer noch mit sehr viel Liebe zelebriert wird. Gab es 1852 noch 33 Brauereien, sind es heute nur noch vier familiengeführte Unternehmen. Während der Führung gibt es zahlreiche Informationen zu den Brauereien, den verschiedenen Biersorten und zur hohen Kunst des Brauens. Am Ende gibt es die Möglichkeit, ein Forchheimer Bier in einer der Forchheimer Brauereien zu genießen. Eine wunderbare Gelegenheit jetzt zum Auftakt der Kellersaison mehr über den edlen Gerstensaft zu erfahren. Etwa 90 Minuten dauert diese Führung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher bitte anmelden bei der Tourist-Information Forchheim, Kapellenstraße 16, per Mail unter tourist@forchheim.de oder telefonisch unter 9191/714338. Im Netz unter www.forchheim-erleben findet ihr alle weiteren Infos.