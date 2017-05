Garten und mehr !!!

„Faszination Garten“ Messe auf Schloss Weissenstein

Jetzt im Frühling blühen nicht nur die Gefühle der Menschen auf, auch die Natur erwacht aus ihrem langen kalten Winterschlaf. Passend dazu findet auf Schloss Weissenstein in Pommersfelden vom Freitag den 26. bis Sonntag den 28. Mai einer der schönsten Gartenmärkte in ganz Deutschland statt: die „Faszination Garten“! An diesem Wochenende haben große und kleine Gartenfans die Möglichkeit, sich ganz ihrem (Lieblings-) Hobby zu widmen. Neben einem bunten Rahmenprogramm, gemischt aus Vorträgen von Fachleuten und Referenten, musikalischer Live-Unterhaltung der SRS-Jazzmen und den Marchbrothers, sowie kulinarischer Bewirtung mit regionalen Spezialitäten, zeigen rund 150 Aussteller und 40 Spezialgärtnereien die neuesten Trends aus den Bereichen Gartenmöbel, Pflanzenraritäten, Kunst und Dekoration. Dazu zählen unter anderem nationale und internationale Obst- und Gemüsesorten, besondere Keramiken oder handgeknüpfte Schmuck- und Dekostücke. Besonderes Highlight ist die zusätzliche Möglichkeit, im Rahmen einer ermäßigten Führung das Schloss Weissenstein zu besichtigen. Dieses wird bis heute von der Familie der Grafen von Schönborn privat genutzt. Die Messe hat an den drei Tagen je von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tagestickets kosten 10 Euro pro Person, Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt. Zusätzlich besteht eine kostenlose Parkmöglichkeit. Zu beachten ist, dass Hunde auf dem Gelände nur angeleint erlaubt sind. Weitere Infos unter www.faszination-garten.de

