Gaumen- und Sinnegenuss: San Marino

Alles neu macht der (Mai) sagt man im allgemeinen. Auch hier im San Marino, einem der besten Italienischen Restaurants Forchheim ist das so. Der Sommer ist es mal wieder der den Betreibern alles abverlangt hat und sie dazu inspiriert hat das der Gast Ihr wichtigstes Gut ist. Und genau diesen wollten sie noch mehr von Ihrer italienischen Liebe und wärme bieten. Mit viel liebe zum Detail wurde hier der Biergarten, ach nein der mit mediterranen Flair angehauchte Genießsergarten umgestaltet. Frisch gepflastert wurde, ein Brunnen, Ruhe ausstrahlende Schirme mit Beleuchtung und die ehrwürdigen Kronen der Schatten spendenden Bäume sorgen für das nötige Ambiente um einen laue Sommernacht in einen Reise in das beliebteste Urlaubsziel der Deutschen zu verwandeln. Aber nicht nur das macht hier den Aufenthalt zum Erlebnis. Auch ein Spielplatzt für die Kleinen sorgt für die nötige Entspannung. Im San Marino wird Familie noch groß geschrieben und ist nicht nur das Wort für die Werbung „Familienbetrieb“. Über Generationen hinweg sehen die Pileio sich als „Gastgeber“ und suchen ständig nach dem Außergewöhnlichen um Ihre Gäste zu verwöhnen. Unser Empfehlung ist unbedingt ins San Marino gehen und diese unglaublichen Sommernächte genießen. 09191/80909 www.sanmarino.de oder auf Facebook