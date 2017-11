Glanzvoller, gemütlicher und romantischer, der Forchheimer Weihnachtsmarkt

Die Mutter aller Weihnachtsmärkte, der Christkindlesmarkt in Nürnberg, ist ja weltweit bekannt, entsprechend gut besucht und in die Breite gegangen. Wer aber Hektik und Gedränge vermeiden möchte, der fi ndet sein Glück oft auf den kleineren Weihnachtsmärkten. Und Forchheim bietet auf jeden Fall mit seinen spätmittelalterlichen Fachwerkfassaden eine romantische Alternative zur Adventszeit. Trotz aller Umbauten und Renovierungen, im mittelalterlichen Rathaus, lässt es sich die Stadt nicht nehmen, den schönsten aller Adventskalender zu präsentieren. Vor dem Forchheimer Rathaus verkündet ein echter Weihnachtsengel im cremefarbenen Gewand täglich eine vorweihnachtliche Nachricht. Traditionell wird das Forchheimer Rathaus aus dem Jahr 1402 mit seinen 23 verzierten Fenstern, jedes Jahr, als riesiger Adventskalender festlich geschmückt. Der holde Engel zieht allabendlich einen Gewinner der Adventskalenderauslosung. Schließlich verbergen sich hinter jedem Fenster wertvolle Preise. Der Hauptpreis ist ein funkelnagelneues Auto, welches am 24. Dezember dem glücklichen Gewinner quasi als Weihnachtsgeschenk überreicht wird. Der Weihnachtsmarkt fi ndet aber nicht nur auf dem Rathausplatz statt, sondern erstreckt sich entlang der Sattlertorstraße bis zur Kaiserpfalz und lädt zwischen 12 und 20 Uhr zum Flanieren und Genießen ein. Weihnachtsmusik und Unterhaltung lokaler und regionaler Gruppen sorgen jeweils ab 17:30 Uhr für weihnachtliche Stimmung. Jeden Abend beendet der Nachtwächter den Weihnachtsmarkt. Eröffnet wird er feierlich am 1. Dezember, da wird dann auch das erste Türchen geöffnet. Unter www. forchheim-erleben.de gibt´s alle Infos dazu. Wir hugos! wünschen eine schöne Adventszeit und viel Glück!