Gruselspaß in Schloss Thurn

Ausflugstipp zu Halloween zum Schloss Thurn

Nach dem riesigen Erfolg im letzten Jahr steigt auch heuer wieder im Erlebnispark Schloss Thurn ein Halloween-Event der Extraklasse! Die gemütliche Westernstadt und der neue Bereich „Magisches Tal“ verwandeln sich an 6 Eventtagen Ende Oktober zu einem gruseligen Ort: vom 27. Oktober bis 1. November ist hier Gänsehaut garantiert!

Für Familien mit Kindern ab 4 Jahren wird unter dem Motto „Kinder-Halloween“ vom 28.10. – 1.11. jeweils von 11 bis 18 Uhr der ganze Park geöffnet sein und in der Westernstadt wird ein fröhlich buntes Programm mit kleinem Gruselfaktor geboten: ein Familien Grusel-Labyrinth, kostenloses Kinderschminken, eine Zaubershow, ein Auftritt der „JoJos mit Dinolino“ und das Puppentheater. Natürlich dürfen auch die bekannten Clowns „Lucy und Zozo“ mit ihrer Halloweenshow und die Stuntgruppe Haraldos mit der Western-Halloweenshow nicht fehlen!

Vom 27. – 31.10. ab 18:30 Uhr ändert sich das Bild und die Geschöpfe der Nacht übernehmen das Kommando: bis 23 Uhr heißt das Motto „Scary Halloween“! Das ist etwas für Besucher ab 16 Jahren und für schockerprobte Nachtschwärmer. Live-Erschrecker sorgen für Gruselstimmung und Angstschreie im Horrorkabinett, und davon gibt es 2017 gleich drei! Eine Schminkstation perfektioniert das Outfit und die Liveshows werden so manchem Besucher die Haare zu Berge stehen lassen. Zum Abschluss trifft sich dann Dracula und Co. in der Bar “The Vampire’s Inn” auf einen Cocktail und bewundert die Feuershow und das Höhenfeuerwerk. Vier Fahrattraktionen stellen die Nerven der Halloweenfreunde vor neue Herausforderungen: Die Monzabahn wird zum „Driving Dead“, im Magischen Tal erwartet den Besucher der 20 Meter hohe Freefall „Sword of Darkness“, der Kettenflieger „Hexenritt“ und die Achterbahn mit VR-Brille „Creepy-Coaster“. Ein Event für alle, die sich gerne an Halloween verkleiden und maskieren und egal ob Hexe oder Graf Dracula, maskierte Kinder und Erwachsene sind hier auf jeden Fall erwünscht! Allerdings weist der Veranstalter darauf hin, dass bei Erwachsenen Gesichtsmasken aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt und ab 18:30 Uhr ein Mindestalter von 16 Jahren empfohlen, aber nicht vorgeschrieben wird. Der Eintritt kostet im Vorverkauf für Erwachsene 18 € und 16 € für Kinder (von 4-11 Jahren), an der Abendkasse 19,50 € für Erwachsene und 17,50 € für Kinder. Weitere Infos unter www.halloween-schloss-thurn.de oder unter Tel. 09190-929898. Viel Gruselspaß und Gänsehaut!