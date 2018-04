Hasmik Papian & Noorman Widjaja „Die schönsten Opernarien“

Ein Highlight erwartet alle Opernliebhaber am Sonntag, den 15 April, um 17 Uhr auf Burg Rabenstein! Der virtuose Chefdirigent und Pianist Noorman Widjaja präsentiert zusammen mit der Sopranistin Hasmik Papian aus Wien bekannte Opernarien und Operettenmelodien. Noorman Widjaja ist weltweit als Dirigent tätig, u.a. in China, Japan, Mazedonien, Albanien und als Chefdirigent des Seto Philharmonic Orchestra und Ehrengastdirigent des Dubrovnik Symphony Orchestra. In Franken ist er bekannt durch seine langjährige Tätigkeit am Staatstheater Nürnberg und durch sein Mitwirken im Trio Ferenc Babari. Die armenische Sopranistin Hasmik Papian gastiert regelmäßig an der Wiener Staatsoper sowie an den Staatsopern von München, Stuttgart, Dresden, Hamburg und Berlin ebenso wie an der Deutschen Oper Berlin. Sie ist an den Opernhäusern von Köln, Essen, Karlsruhe, Mannheim, Genf, St. Gallen und Zürich aufgetreten, wiederholt an der Pariser BastilleOper, an der Mailänder Scala, in der Londoner Wigmore Hall sowie in der Carnegie Hall und seit vielen Jahren immer wieder an der Metropolitan Opera New York. Ein unvergesslicher Abend ist also garantiert! Infos und Karten bekommt ihr unter Tel. 09202/970-044-0 bzw. www.burg-rabenstein.de.