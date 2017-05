HC Erlangen feiert großen Family-Day

Seit knapp drei Jahren begeistert der HC Erlangen mit seinem Handballkönnen eine ganze Region, und emotionalisiert alle Altersgruppen. Gerade in Franken gibt es immer mehr Anhänger. Durch den Umzug des HC Erlangen in die Arena Nürnberger Versicherung ist aus einer reinen Sportveranstaltung inzwischen ein großartiger Event geworden. Der fränkische Erstligist kann sich besonders darüber freuen, dass er es geschafft hat, an jedem Heimspiel viele Familien in seinem „Wohnzimmer“ begrüßen zu können. Väter reißt das Team von Cheftrainer Robert Andersson wöchentlich von den Sitzen, Mütter bangen mit „ihren Jungs“ in den letzten Spielminuten und die Kinder freuen sich ihren Idolen nach dem Spiel ganz nahe sein zu können. „Bei uns können Familien mit viel Spaß und Emotionen einer der attraktivsten Sportarten unseres Landes folgen. Die Arena Nürnberger Versicherung bietet ihnen mit ihrer sehr guten Infrastruktur den perfekten Ort für ein einzigartiges Erlebnis“, sagt René Selke, Geschäftsführer des größten bayerischen Handballclubs. Und nun hat sich der HC Erlangen für alle Familien und Handballfans der Region einen besonderen Spieltag einfallen lassen. Zum Topspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt veranstaltet der HC seinen ersten „FamilyDay“ und wird über den ganzen Tag viele Attraktionen in und um die ARENA bereithalten. Viele Partner des HC Erlangen haben sich dieser Idee angeschlossen und werden die Nebenhalle und den Biergarten am Kurt-Leucht-Weg in ein buntes Treiben verwandeln. Aber es wird noch nicht zuviel verraten. Eines lässt sich der HC-Chef aber schon entlocken: „Die Fans werden an diesem Tag die Chance bekommen unsere Heimspielstätte so zu erleben, wie es bis jetzt nicht möglich war“. Mit der SG Flensburg-Handewitt kommt am Sonntag, den 21. Mai eine der drei absoluten Topmannschaften der DKB Handball-Bundesliga in die Noris. Aus diesem Grund ist die Nachfrage nach Tickets für das Duell mit dem ehemaligen Champions League-Sieger hoch. Der HC Erlangen verwandelt zu diesem Spiel die Kurven des Oberrangs in zwei riesige Familienblöcke. Hier können Handball-Fans dann zu einem Sonderpreis Karten für das Handball-Highlight kaufen. Mehr Infos unter: www.hc-erlangen.de