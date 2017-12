Heilige Nacht von Ludwig Thoma in fränkischer Mundart

Ludwig Thomas Nachdichtung des Weihnachtsgeschehens nach Lukas ist die schönste und bekannteste Weihnachtsgeschichte im Dialekt. Der Münchner Schauspieler Georg Leumer und das dreiköpfi ge Ensemble „Bamberger Spielleut“ bieten mit der Aufführung am Samstag, 9. Dezember ab 19:30 Uhr in der Stadtbücherei, Spitalstr. 3, mit ihrer fränkischen Fassung ein Gesamtkunstwerk aus Literatur und Musik, ganz ohne Kitsch und Zuckerguss. Die ruhige und gesammelte Stimmung, das Erlebnis der Stille in den knapp 80 Minuten und das bruchlose Zusammenwirken von Text und Musik fügen sich zu einer ganz neuen künstlerischen Einheit. Die Aufführung ver- zichtet auf gängige, schon allzu oft gehörte weihnachtliche Musik und bietet stattdessen verhaltene, bisweilen sogar melancholische Instrumentalwerke von Orff über Cornelius und Frescobaldi bis Bartók. Georg Leumerssensibler Vortrag seiner Bamberger Textfassung fügt sich würdig in die Tradition der großen bayerischen Volksschauspieler: bodenständig, aber nicht volkstümelnd, erdverbunden, aber nicht derb und vor allem das Heute auch im Dialekt nicht verleugnend. So präsentiert sich Ludwig Thomas Weihnachtslegende „Heilige Nacht“ auch über 90 Jahre nach ihrer Veröffentlichung in dieser fränkischen Fassung als eine beglückende Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Wir finden, das ist einmal eine ganz neue Art sich auf Weihnachten einzustimmen! Mehr Infos gibt es telefonisch 09191/714 322 oder im Netz unter www.forchheim.de/stabue.