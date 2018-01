Hellau und Alaaf für Kinder !!

Fasching Events für Kids:

Simsons Kinderfasching im Redoutensaal am Freitag, 9. Februar, ab 14 Uhr

Fasching ist angesagt und für Kinder ab 3 Jahren ist Simsons Kinderfasching genau das Richtige! Bringt eure Superkostüme und Spitzen-Laune mit und dann wird im Redoutensaal am Theaterplatz gefeiert. Auf zwei Stockwerken verteilt werdet ihr ein vielseitiges und geniales Programm erleben: mit Eichi und seinem Spaßkoffer, außerdem Live-Musik mit den „Bubbels”, den Brucker Gaßhenkern und ihrer Kindershow, einer Budenstraße mit KNAX-Attraktionen, Kreativstationen und vielem mehr. Es lohnt sich also auf jeden Fall vorbeizuschauen! Kinder zahlen 4 €, Erwachsene 5 €. KNAXianer aufgepasst: ihr zahlt nur 2 € und die Sparkasse den Rest. Besorgt euch die Karten bitte vorher im Servicebüro des Kinderkulturbüros in der Stintzingstraße.

Kinderfasching mit Donikkl im E-Werk am Dienstag, 13. Februar, ab 14 Uhr

Helau und Alaaf heißt es dieses Jahr auch wieder für Groß und Klein im E-Werk, denn das ganze Haus feiert Fasching. Euch erwartet ein kunterbuntes Programm mit Europas erfolgreichster Kindermusik-Band Donikkl. Egal ob als Prinzessin, Pirat, Polizist, Feuerwehrmann, Fee oder Clown – ihr seid alle eingeladen, zu tanzen, zu spielen und eine Riesenmenge Spaß zu haben! Die neue Mitmach-Konzert-Show „Einmal Party zum hier Essen, bitte!“ von Fliegerlied-Erfinder Donikkl und seiner quietschbunten Band schmeckt unglaublich lecker! Denn alle Zutaten sind frisch und vom Feinsten: jede Menge neue Gute-Laune-Ohrwürmer, neuer Look, neue interaktive Späße. Eine fröhliche Mitmach-Konzert-Party mit gut gelaunten, sympathischen Musikern, die auf der Bühne so Gas geben, dass ab dem ersten Ton kleine und große Fans mitgerissen werden von der unglaublichen, positiven Energie. Mit Donikkl stehen auf der Bühne: Erich, der Koch, Minna von Starkstrom und Kati Kirsch. Im Vorverkauf gibt’s die Tickets ab 6,50 €. Inhaber des Erlangen Pass erhalten bei dieser Veranstaltung 50% Ermäßigung auf den Eintrittspreis und KNAX-Familien (Sparkasse) erhalten ebenfalls einen Rabatt. Kinder bis einschließlich 3 Jahre haben freien Eintritt. Achtung! In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal ein rabattiertes Gruppenticket (bis 5 Personen).

Noch mehr Faschingsgaudi im Playmobil-FunPark in Zirndorf vom 10. – 18. Februar

Noch bis einschließlich 18. Februar gibt es im HOB-Center täglich jede Menge Spielspaß und tolle Mitmachaktionen. Bei den verschiedenen Themennachmittagen hat Langeweile keine Chance! Ob Mottotag, Zumba für Kids, Forscher- oder Rettungsnachmittag – hier ist für jeden etwas dabei. Die große Spielstadt mit angrenzendem Indoor-Klettergarten ist auch bei schlechtem Wetter, Schnee und Regen der ideale Ort zum Spielen und Toben. In den Faschingsferien von 10. bis 18. Februar ist im HOB-Center wieder jede Menge Spaß und Action geboten! Am 10. und 11. Februar läutet das Aktionsteam die Faschingswoche ein mit der großen Faschingsgaudi. Am Rosenmontag und Faschingsdienstag ist auch in diesem Jahr wieder die Faschingsgesellschaft Cyrenesia mit dabei und sorgt mit der Faschingsgarde für die richtige Stimmung. Zudem ist das Duo Spaßkoffer zu Gast und bringt die Gäste mit witzigen Showeinlagen, Artistik und Jonglagen ins Staunen und Schmunzeln.

Nach einer kurzen Schlummerphase heißt es dann am 24. März „Auf in eine neue FunPark-Saison!“. Neu 2018: Das zauberhafte Feenland! In der ganz neu gestalteten Themenwelt können alle kleinen Feen und Elfen Playmobil-Einhörner striegeln und in den großen Zaubermuscheln auf die Suche nach dem goldenen Kristall gehen!