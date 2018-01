Hellau und Alaaf !!!

Fasching 2018 in Erlangen

Faschingsfreunde, lasst es krachen! Da die Heinrich-Lades-Halle im Umbau ist, fällt dieses Jahr diesbezüglich einiges weg, aber was sonst noch im Februar in Erlangen im größeren Stil läuft haben wir für Euch zusammengeschrieben:

Faschingszug der Brucker Gaßhenker am Sonntag, 11. Februar, ab 14 Uhr

Dieses Jahr findet der 48. Umzug der Gaßhenker statt und holt die Menschen und vor allem die Kinder auf die Straße! Die Gaßhenker lassen sich nicht lumpen und es wird wieder Bonbons und andere Leckereien von den bunt geschmückten Wagen regnen. Start und Ende ist der Marktplatz vor der Brucker Kirche. Die Strecke führt den Gaudiwurm der Brucker über die Bunsenstraße sowie die Tennenloher Straße, um dann über die Daimlerstraße zurück zum Startpunkt zu gelangen. Nach dem Faschingsumzug geht die Party für Jung und Alt dann in der Sporthalle der Eichendorff-Schule weiter. Gute Laune ist auf jeden Fall garantiert und: Tasche für die Süßigkeiten nicht vergessen!

Fasching: Das E-Werk gibt Vollgas

E-Werk Karibikfasching: Höchsttemperaturen im ganzen Haus!

Am Faschings-Samstag, 10. Februar, kommt wieder Karibik-Feeling nach Erlangen! Im E-Werk ist mit Live-Band, Samba-Kapelle inklusive heißblütiger Tänzerinnen, Strandbar und DJs auf drei Areas ab 21 Uhr heißer Partyspaß garantiert! Mit Sand im Schuh statt Schnee am Stiefel wird wieder der legendäre Karibikfasching gefeiert. Piña Colada an der Cocktailbar statt Glühwein im Regen und Salsa, Lambada und Merengue statt Schneewalzer auf der Autobahn: wie immer verwandelt sich das E-Werk mit viel lateinamerikanischem Temperament in den heißesten Partytempel östlich von Havanna.

Live: Los Blanquitos: Sie vermitteln bei jedem Konzert das Temperament und die wunderbaren Rhythmen Lateinamerikas. Los Blanquitos bestehen aus jungen, erfahrenen Musikern, deren Anspruch es ist, Feuer und perfektes Zusammenspiel zu einem sehr kompakten und klaren Sound zu vereinen, der sofort zum Tanzen animiert. Los Blanquitos beweisen mit ihrer internationalen Besetzung, dass auch Nicht-Kubaner gemeinsam energiegeladene Salsa aufs Parkett bringen können. So ist die Formation mittlerweile auch überregional als Salsaorchester anerkannt und arbeitet mit den renommiertesten Clubs im deutschsprachigen Raum zusammen. Das Repertoire umfasst klassische Salsastücke, Timba, Cha-Cha-Cha, Merengue und auch selten gespielte Danzónes. Dazu gesellen sich spannende Arrangements bekannter Pop-Songs, die in einem ganz neuen Kleid erstrahlen. Stellt euch Robbie Williams als rassigen Latino mit einer Salsaband vor… das sind Los Blanquitos! Live: Piranha Social Club: Außerdem heizt euch der Piranha Social Club ein. Sie attackieren die Menschen mit ihren mitreißenden Rhythmen, Sambagrooves und leben von der Lust am Trommeln! Ein beeindruckendes Erlebnis! DJs auf 3 Areas:

Im Saal feuert DJ Carlos einen Party-Hit nach dem anderen auf die Tanzfläche – immer mit dabei sind natürliche heiße karibische Rhythmen. Im Tanzwerk regiert der House mit DJ JackSon-X. In der Clubbühne ist DJ José Ortega zugange, der euch zum Salsa Tanzen bringt! Strandbar in der Kellerbühne: Wie jedes Jahr verwandelt sich die Kellerbühne in die lässigste Strandbar jenseits der Karibik. Mit den Füßen im Sand und bei tropischen Temperaturen im Liegestuhl unter Palmen liegen und Cocktails schlürfen, kann es etwas Schöneres geben? Karten gibt’s im VVK für 12,50 € und an der Abendkasse für 13 €.

Rosenmontagsfasching im E-Werk!

In Saal, Clubbühne, und Kellerbühne wackelt am Rosenmontag, dem 12. Februar, ab 21 Uhr der Beton! Auch wer gerne Live-Musik hören möchte, kommt hier nicht zu kurz. Die Lokalhelden von „Motion Sound“ sind in der Clubbühne am Start und DJ Carlos gibt euch alles, was ihr ansonsten zum Feiern braucht: Aktuelle Party- und Clubhits, Rock und Pop, Schlager und Kitsch, 80er bis 90er, House und HipHop – alles, was ihr für die totale Party Eskalation braucht. Die Tickets sind im VVK für 6,50 € und an der Abendkasse für 7 € zu haben. Mit Ermäßigung zahlt ihr 4,50 € bzw. 5 €. Inhaber des Erlangen Pass erhalten bei dieser Veranstaltung 50% Ermäßigung auf den Eintrittspreis.