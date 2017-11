„Herbstliche Genüsse aus Schottland“ Burg Rabenstein

Wo sonst könnte man die geschmackliche Vielfältigkeit eines schottischen Whiskys besser erfahren und genießen als im stilvollen Burgambiente? Am 17. November ab 18 Uhr entführt Jürgen Stark, langjähriges Mitglied des ältesten und größten Whiskyclubs in Deutschland und Inhaber der Whisky-Lounge in Heroldsberg, auf Burg Rabenstein Euch in die Welt der schottischen Whiskys. Zu einem exquisiten 4-Gänge-Burgmenü erhaltet Ihr viele Informationen über die Herstellung der schottischen Whiskys in den verschiedenen Landstrichen und habt Gelegenheit, die unterschiedlichen Abfüllungen und Geschmacksrichtungen der jeweiligen Breitengrade zu verkosten. Den stilvollen Ausklang findet der Abend vor dem offenen Feuer im Kaminzimmer der Burg. Wir finden das ist ein echtes Highlight für alle Sinne! Am 18. November, ab 18 Uhr, setzt die Burg Rabenstein noch einen drauf, dann werden bei eienem exquisiten 5-GängeBurgmenü, nach dem Motto des Abends „Rare & Old“ seltenere und ältere Whiskys in unterschiedlichen Abfüllungen und Geschmacksrichtungen der jeweiligen Breitengrade verkostet. Ein absolutes muss für jeden Whisky Kenner. Mehr hierzu und noch weitere Highlights gibt es auf unserer App; http://bit.ly/Forchheim-App oder im Netz unter www.burg-rabenstein.de. Die maximale Teilnehmerzahl für diesen exklusiven Abend beträgt 18 Personen. Also schnell anmelden.