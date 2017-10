HIer dreht sich alles um den Kürbis !!!

Kürbisfest am Wochenmarkt

Die Aktionstagsserie am Wochenmarkt geht in die 5.te Runde und passend zur Jahreszeit findet am Samstag den 14.Oktober von 10 bis 14 Uhr ein Kürbisfest am Wochenmarkt am Marktplatz statt. Die beliebten Aktionstage werden mit einem bunten Angebot aus Geschichte, Musik, Kulinarischem, künstlerischer Gestaltung und Basteln rund um den Kürbis beschlossen. Dabei steht Folgendes auf dem Programm: Am Stand der Familie Eitel erfährt man etwas über die Geschichte und viel Interessantes zum Kürbis. Auf der Aktionsfläche am Marktstand der Familie Dummet ist unter Anleitung für Groß und Klein das Bemalen und Schnitzen von Kürbissen das kreative Event des Tages. Kostenlose Kürbisrezepte kann man sich von Frau Lechner erfragen und Bio Weine vom Weingut Heller stehen zur Verkostung bereit. Natürlich darf dabei die Kürbissuppe nicht fehlen, die neben dem Vegetarischen und deftigen Angebot, am Stand von Herrn Meyer angeboten wird. Abgerundet und musikalisch untermalt wird die schöne Veranstaltung von Auftritten der „Kürbis-Percussion“, die mit Livemusik auf Instrumenten aus Kürbissen für Staunen sorgen werden. Nichts wie hin!