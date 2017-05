Himmel und Erde mit Highlight zum Kunsthandwerkermarkt

Zum alljährlichen Markt öffnet die Töpferei mit Café nun schon zum dritten Mal ihre Pforten. Am Samstag, dem 20. Mai gibt es das volle Programm mit Staßencafé, neuer Keramik, Geschenkideen und fröhlich-bunte Atmosphäre. Als Highlight spielt ab 11 Uhr der Gitarrist Alex Feser (bekannt von „Sheila´s Little Sister“ und der „Alex Swing Connection“) auf der Akustikgitarre. Let´s Swing & Groove! Auch am verkaufsoffenen Sonntag (21. Mai) steht

natürlich wie immer leckerer hausgemachter Kuchen bereit. Auch an diesem Tag kann die neue Töpferware nicht nur bewundert werden. Der Hinterhofgarten ist geöffnet und ein kleiner Rundgang durch die Werkstatt ist jederzeit möglich. Himmel & Erde befindet sich in der Hauptstraße 10 (gegenüber Vögele und blaue Glocke), www.angelika-heim.com oder auf Facebook unter Himmel & Erde, Töpferei und Café Forchheim. (Frühstück nur mit Reservierung möglich!) Kunsthandwerkermarkt: Gehen Sie auf Entdeckungsreise am 20. und 21. Mai! Der Kunsthandwerkermarkt verwandelt den historischen Stadtkern Forchheims von 10 – 18 Uhr in eine lebendige Werkstatt. Vor der malerischen Kulisse der Kaiserpfalz erleben Sie Kunst und handwerkliches Design unmittelbar! Finden Sie Neues und Spannendes. Freuen Sie sich auf 100 Aussteller aus verschiedenen Sparten des Kunsthandwerks. Diese präsentieren künstlerisch gestaltete Keramik in eigenwilligen Formen und außergewöhnliche Unikate aus Glas, Leder, Stoff, Papier und Metall. Erfahren Sie Vielfalt und einzigartiges Design bei Kleidung und Taschen, bei Schmuckstücken und ausgefallenen Gartenskulpturen, ver

spielten Klangobjekten und farbenfrohen Windspielen. Jedes Jahr neu wählt die Jury des Pfalzmuseums Forchheim aus, wer auf dem Kunsthandwerkermarkt vorführen darf. Es sind die künstlerischen Fähigkeiten der Aussteller maßgebend. Die Verarbeitung der Produkte und die Ästhetik der Formgebung spielen eine wichtige Rolle. So wird qualitativ hochwertiges Kunsthandwerk gefördert, damit Sie die Wahl unter einzigartigen Spitzenstücken haben. Genießen Sie dieses besondere Event mit kulinarischen Köstlichkeiten und dem traditionellen Jazzfrühschoppen (am Sonntag von 11 bis 14 Uhr im Innenhof der Kaiserpfalz) mit der Jazzband „Swingaraiders Bigband“! Unter kaiserpfalz.forchheim.de gibt es alle Infos dazu.