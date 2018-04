hugo! im Gespräch mit Bierkönigin Carina II

hugo!: Jetzt kurz vor der Bierkeller Eröffnung bietet es sich ja an die scheidente Bierkönigin Carina II. zu treffen. Carina was ist dein Lieblingsplatz in Forchheim oder der näheren Umgebung? Carina: In Forchheim bin ich am Liebsten in der Innenstadt, egal ob am Weihnachtsmarkt, zum Einkaufen oder im Sommer am Stadtstrand. Es ist immer was geboten und einfach wunderschön. hugo!: War es schon immer dein Wunsch Bierkönigin zu werden? Und was verbindest du damit. Carina: Schon immer vielleicht nicht, aber auf jeden Fall schon sehr lange. Als ich die Ausschreibung dann in der Zeitung gesehen habe, war mir sofort klar, ich muss mich bewerben. Das ist jetzt schon zwei Jahre her und ich muss sagen, die Zeit verging wie im Flug. Ich habe so viele tolle neue Menschen kennengelernt und Erfahrungen gesammelt die ich nicht mehr missen möchte. hugo!: Was macht den Kellerwald so Besonders? Carina: Ob Annafest oder nicht, der Kellerwald ist immer ein besonderer Ort. Brotzeit machen, sich mit Freunden treffen und das alles in einem so tollen Ambiente. Bei meinem Königinnentreffen zum Annafest im letzten Jahr, sagte eine der Königinnen „Carina, weißt du eigentlich wie schön dus hier hast? Ein Volksfest mitten im Wald, sowas habe ich ja noch nie gesehen, einfach einzigartig“. hugo!: Bleibt denn neben Deinen Job als Bankkauffrau überhaupt noch Zeit eine so verantwortungsvolle und zeitaufwendige Aufgabe zu übernehmen ? Carina: Meine Zeit als Bierkönigin habe ich nicht als zeitaufwendige Aufgabe oder Belastung gesehen. Es war sicherlich eine verantwortungsvolle Aufgabe, die Stadt Forchheim mit den vier Brauereien in ganz Deutschland gut zu vertreten, es hat jedoch super viel Spaß gemacht und somit habe ich es nie als stressig empfunden. hugo!: Nachdem Du ja auch schon als Weihnachtsengel geglänzt hast war das die logische Konsequenz Bierkönigin zu werden? Carina: Eine logische Konsequenz vielleicht nicht, aber auf jeden Fall ein sehr guter nächster Schritt. Schon 2007 hat es mir unheimlich viel Spaß gemacht die Stadt Forchheim zu repräsentieren, deshalb stand es für mich außer Frage, dass ich irgendwann auch das Amt der Bierkönigin übernehmen möchte. hugo!: Was würdest Du gerne einmal allen Forchheimerinnen und Forchheimern sagen? Carina: Da möchte ich mich noch mal auf mein Zitat von meinem Königinnentreffen beziehen „Carina, weißt du eigentlich wie schön dus hier hast?…“ Ich hoffe alle Forchheimerinnen und Forchheimer wissen wie schön wir es hier in Forchheim haben. Wie viel Attraktivität die Stadt hier zu bieten hat und das Angebot wird immer größer. Forchheim ist eine wunderschöne, ruhige und gemütliche Stadt, auf die wir alle sehr stolz sein können. hugo!: Wenn Du nicht gerade als Bierkönigin unterwegs warst wie verbringtst Du Deine Freizeit? Carina: Neben meinen Aktivitäten in verschiedenen Vereinen, wie zum Beispiel der Feuerwehr und dem Schützenverein in Kersbach, engagiere ich mich auch bei der CSU und der Jungen Union in Forchheim. Wenn dann noch Zeit bleibt, mach ich am Liebsten das, was alle Frauen gerne machen… shoppen. (lacht) hugo!: In etwa 100 Tagen ist es ja endlich wieder soweit und die fünfte Jahreszeit bricht an, Das Annafest. Was hat das Annafest was die Bergkirchweih nicht bietet? Carina: Das Annafest wird oft und gerne mit der Bergkirchweih verglichen. Für mich gibt es außer dem Grundgedanken eines Volksfestes auf den Kellern allerdings keine Gemeinsamkeit. Am Annafest wird trotz des hohen Besucherandrangs Gemütlichkeit noch groß geschrieben. Es ist ein familiäres Fest, mit tollen Attraktionen, Bands und natürlich dem besseren Bier.