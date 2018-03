hugo! im Gespräch mit Peter Kaiser

hugo!: Getroffen haben wir uns im Medical Valley welches ja vor ca. einem Jahr neu eröffnet wurde. Seit dem hast du ja auch ein Büro hier. Jetzt fragt man sich was das alles mit Deiner Firma zu tun hat. Kaiser 4.0 ist da ja eigentlich schon die Antwort darauf aber erkläre uns doch bitte was deine Firma gerade so besonders macht damit Du die Räume hier nutzen kannst? Peter Kaiser: Wir sind ein Fachplanungsbüro für Technische Gebäudeausstattung. Eine Spezialaufgabe ist Active Assisted Living, also Technologien für Menschen mit Lebenseinschränkungen. In diesem Segment sind wir eine der wenigen Experten in Europa. Wir verhelfen z.B. schwerstquerschnittsgelähmten Menschen, die nur noch Kopf und Mund „benutzen“ können, zu einem weitgehend selbstbestimmten Leben, in dem sie möglichst viel wieder selbst tun können. Und damit zu einem Leben in Würde. hugo!: Jetzt hast Du ja auch noch das Planungsbüro für Elektrotechnik von Helmut Amm aus Seukendorf übernommen und bist noch breiter aufgestellt. Was macht den größeren Teil Deiner Aufträge aus? Private oder eher geschäftliche Anfragen? Peter Kaiser: Wir betreuen derzeit knapp 30 Mio. € an Bauleistungen im Bereich Elektro- und Heizung-/Sanitärinstallation in ganz Bayern und in Österreich. Der größte Teil der Auftraggeber sind Behörden und Wohnungsbaugenossenschaften und Investoren. Immer öfter kommen aber private „Häuslebauer“ dazu, denen wichtig ist, dass sie für ihr Geld auch gute Leistung bekommen. hugo!: was ist sonst dein Lieblingsplatz in Forchheim und warum ? Peter Kaiser: Ich liebe die Altstadt – den Rathausplatz. In bin gerne Forchheimer und Franke und stolz darauf. Die historische Bedeutung Forchheims und Frankens wird leider völlig aus den Augen verloren. hugo!: Was macht Forchheim für Dich so interessant, dass Du hiergeblieben bist und nicht nur Deine Firma, sondern auch dein Lebensmittelpunkt in dieser Kleinstadt ist? Peter Kaiser: Es ist nur die Hälfte meiner Firma in Forchheim. Dass die Forchheimer Behörden nicht mit uns arbeiten ,(lacht) ist sicher nicht der Grund. Es gibt zwei Gründe: Die echt nette und konstruktive Zusammenarbeit hier im Medical Valley Center einerseits, vor allem aber meine oben beschriebene private Verbundenheit mit Forchheim andererseits. hugo!: Jetzt siedeln sich ja rund um Forchheim kleinere und auch viele große Firmen an, die Wirtschaft boomt aber die Innenstadt stirbt immer mehr aus. Was müsste geschehen damit da entgegen gewirkt werden kann. Peter Kaiser: Die Frage ist aus meiner Sicht ganz einfach: Die Europäische Union und die Bundesregierung setzen seit vielen Jahren falsche Zeichen. Der „Verbraucherschutz“ treibt Stilblüten sondergleichen. Der Internethandel wird gesetzlich bewusst und unverhältnismäßig gefördert. Firmen dürfen teilweise nicht mal mehr verhindern, dass ihr eigenen Produkte im Internet verkauft werden. Das hat Züge von autoritären Staaten. Das Ergebnis erntet z.B. die Innenstadt. Nicht nur wegen des „radikalen“ Wettbewerbs, sondern auch wegen dem „Mindset“, dass Europa und Bund durch ihr Handeln bei den Bürgern erzeugen. Beide veranlassen die Bürger umzudenken und alles „billig“ haben zu wollen. Und genau dieses Handeln macht unglaubwürdig. Einerseits den Mindset selbst auslösen, andererseits so zu tun, als sollte die Innenstadt geschützt wollen. Das ist ja wie der „Wolf im Schafspelz“.(lacht) Jedem, der drei Angebote haben und den Günstigsten nehmen will, antworte ich immer: „Haben Sie Ihre Stelle auch nur bekommen, weil sie der mit der niedrigsten Gehaltsforderung waren?“. So funktioniert Wirtschaft und Unternehmen nicht. hugo!: Hast Du eigentlich noch zeit für Deine Hobbys und was ist das? Peter Kaiser: Das ist ein ähnliches Thema. Europa und Bund machen das Handwerk seit Jahren wissentlich kaputt. Z.B. durch die unnötigen und unqualifi zierten Werkvertragsrechtsänderungen. Das treibt viele gerade kleine Unternehmer in den Burn-Out. Seit ich nicht mehr im Handwerk bin, habe ich wieder Zeit für mich und Lebensqualität. Das war einer der klaren Gründe für meine unternehmerische Neuausrichtung. hugo!: Lass uns ein wenig „Wünsch Dir was“ spielen. Wenn Du drei Wünsche frei hätten, dann wären das welche? Peter Kaiser: 1. Das wir endlich uns wieder bewusst sind, dass Leistung etwas wert sein und nicht jeder alles haben muss. Es gibt niemals einen Grund für „billigsten“ Preis. 2. Dass wieder mehr Menschen in Deutschland sich bewusst sind, dass unser Wohlstand nicht von alleine gekommen ist und nicht von alleine bleiben wird. Und wieder mal anpacken, damit wir nicht in die 2. Liga abrutschen. 3. Dass wir endlich wieder grundehrlich miteinander umgehen, gerade in der Politik. hugo!: Was sollte man Deiner Ansicht nach einmal im Leben gemacht haben? Peter Kaiser: Einen Menschen geliebt. hugo!: Vollende bitte folgenden Satz: „Forchheim ist für mich…“ Peter Kaiser: …ein Traum. Einen haben wir noch… Der letzte Kinofilm, den Du gesehen haben? Kann ich mich nicht mehr erinnern, ich gehe liebe auf „die“ Keller. Das letzte Buch, das Du gelesen haben? Die Bibel. Urlaub am Meer oder in den Bergen oder dann doch lieber in einer Stadt? In den Bergen. Drei im Weggla, Saure Zipfel oder doch lieber Sushi? Saure Zipfel, weil alles andere nicht oberfränkisch ist. Ihre Lieblingsfernsehsendung oder Lieblingsserie? Krimis. Was darf in Ihrem Kühlschrank nicht fehlen? Fränkischer Weißwein Wir bedanken uns für das nette Gespräch und wünschen weiterhin viel Erfolg und Schaffenskraft.