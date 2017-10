Hurra endlich Herbstferien !!!

Ferientipps für Kids & Teens in den Herbstferien

Der Kulturpunkt Bruck und die Jugendkunstschule haben zusammen wieder eine bunte „Herbstkiste“ mit vielen Überraschungen für Kids im Alter von 6 – 12 Jahren gefüllt. Entstanden ist ein abwechslungsreiches Kreativprogramm und das ist der Freizeittipp im herbstlich tristen Einerlei! Anmelden und informieren könnt ihr euch über die Jugendkunstschule online unter www.juks-erlangen.de oder persönlich. Beratung gibt’s telefonisch unter folgenden Nummern: 86 28 12 oder 86 29 04.

Am Donnerstag, den 02.11., von 9 – 12 Uhr könnt ihr indische Dipaveli-Glasbehälter mit Schwimmkerzen kreieren. Ihr bemalt und verziert eure Gläser mit verschiedenen Farben und Deko-Materialien, gießt Schwimmkerzen, reichert sie mit Düften an und träumt dabei vom indischen Dipaveli-Fest, wo überall auf Flüssen und Seen ein Lichtermeer entsteht. Am Freitag, den 03.11., werden Seidenbilder mit Sandrahmen angefertigt. Von 9:30 – 11:30 Uhr wird mit Sand und Seide, mit Farben und Firlefanz gearbeitet. Ornamente, Muster, Traumwelten, Tiere, Städte – alles, was Euch so einfällt, sind mögliche Motive für Wanddekoration, Postkarten oder Deko für den Schreibtisch. Ebenfalls am Freitag wird von 15 – 18 Uhr gekocht. „Herbstliche Kinderküche“ heißt diese Veranstaltung. Die bunte Herbstzeit ist Erntezeit: jetzt gibt es wieder frische Äpfel, Birnen, Kürbis, Kartoffeln und noch viele andere leckere Sachen. Passend zur Jahreszeit bereitet ihr unter anderem köstlichen Apfelkuchen, Kürbiswaffeln und herzhaften Kürbisaufstrich zu. Eine herbstliche Marmelade dürft ihr mit nach Hause nehmen. Ort des Geschehens ist das Haus am Remarweg 33 (Zufahrt über Wladimirstraße) und ihr solltet bitte einen Behälter für Reste mitbringen. Am Samstag, den 04.11., von 10 – 13 Uhr, findet dieser Kurs noch einmal statt. 3 bis 4 € pro Kurs zzgl. ein geringer Beitrag für Material werden jeweils fällig. Der Stadtjugendring Erlangen veranstaltet einen spannenden zweitägigen Graffiti-Workshop (2./3.11.) für Kinder von 11 – 16 Jahren. Das Ganze findet im Spielplatzhaus Mozartstraße statt und läuft nach dem Motto „Wir verschönern unsere Stadt!“. Im Netz unter www.sjr-erlangen.de könnt ihr mehr erfahren. Das Simsons Kindertheater bringt in den Herbstferien auch so Einiges für die etwas Jüngeren auf die Figurentheater-Bühne: im Kulturforum Logenhaus können Kinder ab 3 Jahren am 2.11. um 10:30 Uhr„Die Olchis“ besuchen und miterleben, was so alles passiert, wenn der Babysitter kommt. Am gleichen Tag um 15 Uhr ist „Das Sams“ zu Gast und die kleinen Besucher erfahren, wie das Sams neue Wunschpunkte bekommt. Mit „Roger´s großer Tag“ kommt das neueste Stück der Lila Bühne auf die Bühne und zwar am 12.11. um 14:30 Uhr. Kinder ab 3 Jahren dürfen hier miterleben was dem alten schwerhörigen Pferd Roger an seinem letzten Arbeitstag widerfährt und was er sich von seinen Mitbewohnern im Stall wünscht. Am 13. und am 14.11. jeweils um 10 Uhr ist Roger auch noch mal zu sehen. Was sonst noch alles im November im Kulturforum Logenhaus für Kinder geboten ist, erfahrt ihr unter www.simsons-kinderseiten.de, da gibt es noch mehr Infos und das komplette Programm.

Im Playmobil FunPark in Zirndorf sind noch bis 5. November tolle Mitmachaktionen und ein buntes Programm auf der Aktionsbühne im HOB-Center geboten: Ob Airbrush-Tattoos, eine Männchen-Mach-Maschine oder Mini-Disco, auch bei schlechtem Wetter ist hier jede Menge Spielspaß geboten. Zum Saisonabschluss können alle Kinder am 5.11. tolle Laternen basteln und diese bei einem gemeinsamen Lichterzug durch den Park zum Leuchten bringen. Außerdem wartet noch eine spannende Erlebnisreise und bei Stockbrot am Lagerfeuer können alle FunPark-Fans gemütlich die Saison ausklingen lassen. Mehr unter www.playmobil-funpark.de

Im E-Werk wartet auch nach den Herbstferien noch das eine oder andere spannende Event auf euch, zum Beispiel eine interaktive Lesung am Sonntag, den 12.11., ab 15 Uhr: „Das magische Baumhaus“ ist geeignet für Kids ab 6 Jahren und Schauspieler Stephan und Laura Mann nehmen euch mit auf die Abenteuerreise und setzen den beliebten Band „Der Schatz der Piraten“ lebendig in Szene. Was hier sonst noch so geboten ist, erfahrt ihr unter www.e-werk.de.

Mitmachen und gewinnen könnt ihr auch noch beim Mittelfränkischen Jugendfilmfestival! Zum 30. Mal ruft das Mittelfränkische Jugendfilmfestival junge Menschen im Alter von 12 bis 26 Jahren aus ganz Mittelfranken zur Teilnahme auf. Thema und Genre können völlig frei gewählt werden. Einen Sonderpreis gibt es für den besten Film zum Thema „Heimat“. Außerdem wird wieder der Mittelfränkische Webvideopreis verliehen, so dass auch alle YouTuber und Co. aufgerufen sind, ihre besten Beiträge einzureichen. Bis 15. November könnt ihr das noch tun, dann ist offizieller Einsendeschluss. Unter www.jugendfilmfestival.de erfahrt ihr alles Weitere. Das Festival selber findet dann nächstes Jahr vom 9. – 11. März 2018 in Nürnberg statt und vielleicht wird ja ein Beitrag von Euch dort zu sehen sein!