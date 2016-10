In Vino veritas – Welcher Wein schmeckt mir ?

Weinmesse in Fürth

Ob rot oder weiß, zu Fleisch oder Käse, mit Freunden oder allein vor dem Kamin – der Alleskönner Wein schmeckt immer. Die Vinessio Weinmesse in Fürth widmet sich dem vielfältigen Getränk am Wochenende vom 5. bis zum 6. November. 108 Aussteller aus Deutschland, Österreich und Italien präsentieren etablierte Köstlichkeiten und neue Kreationen. Auf der Messe können Weine nach Herzenslust probiert und natürlich auch mit nach Hause genommen werden. Abgerundet wird das Glas Wein mit verschiedenen Sorten Käse und Salami, die zum Schnabulieren angeboten werden. Ein besonderes Augenmerk legt die 6. Weinmesse auf die Anbaugebiete in Franken, Niederösterreich und Rheinland-Pfalz. Hier präsentieren Winzer ihre edelsten Kreationen. Die Aussteller haben dabei aber nicht nur Klassiker, sondern auch exotische Weine wie etwa aus Südafrika im Gepäck. Auch Whiskey-Liebhaber sind auf der Vinessio herzlich willkommen. In der neuen Whiskey- Lounge wird heuer kräftiger Whisky ausgeschenkt. Am ersten Wochenende im November kann nach dem Kauf einer Tageskarte für 10 Euro von 12 bis 19 Uhr in der Stadthalle Fürth angestoßen werden. Na dann, zum Wohl! Weitere Infos unter: www.weinmesse-fuerth.de

