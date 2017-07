Am Samstag den 29 Juli ist es soweit es findet der 2te Instawalk in Forchheim statt

diesmal wird es der 1te Instawalk auf dem Annafest in Forchheim sein.

Treffpunkt ist um 12 Uhr am Riesenrad

Beim “ Annafestwalk“ treffen sich Foto begeisterte aus der Region und halten das Annafest in Bildern fest,die Sie später auf Instagram unter dem Hashtag #Annafestwalk17 #Annafest2017 teilen werden. Jeder ist dazu Herzlich Eingeladen am Fotospaziergang teilzunehmen.

Der Spaß steht im Vordergrund,egal ob mit einer professionellen Kamera oder mit dem Smartphone. Nachdem dem erfolgreichen ersten Instawalk im April,zu dem trotz Regenwetter 15 Instagramer aus Nah und Fern kamen, laden die Organisatoren von Forchheims erster Instagram-Ausstellung Forchheimshots am Samstag den 29. Juli nun zum Annafestwalk ein. Treffpunkt ist um 12 Uhr am Riesenrad auf dem Festgelände „Der Instawalk ist für unser Annafest ein großartiges Marketinginstrument! Denn im Anschluss werden zahlreiche herrliche Fotos vom Annafest in den sozialen Netzwerken zu finden sein.Zudem zieht die die Veranstaltung Instagramer aus den unterschiedlichsten Städten wie Nürnberg,Schwabach oder Erlangen nach Forchheim“ So der Leiter der Tourist-Information Nico Cieslar „Ich freue mich darauf, unser schönes Annafest aus den interessantesten, kreativsten und verschiedenen Blickwinkel zu sehen , die einem so vielleicht gar nicht auffallen und die jeder der Teilnehmer für sich entdeckt.Da bieten die Keller so viele schöne Möglichkeiten und Motive – man darf gespannt sein“ sagt Matthias Hösch, einer der Organisatoren. Der Fotospaziergang endet gegen 14 Uhr mit einem gemeinsamen Abschluss auf dem Weiß-Tauben-Keller. Mitmachen lohnt sich die schönsten und kreativsten drei Annafest-Bilder werden je mit einer Biermarke prämiert und es hat jeder die Chance, unter die 100 besten Bilder für Forchheimshots Instagram Ausstellung zu kommen, da die Teilnahmefrist noch bis 31.08. läuft.