Ja welcher Wein schmeckt mir ??

Weinmesse in Fürth

Die Vinessio Weinmesse Fürth 2017 öffnet wieder seine Tore am Wochenende des 4. und 5. November in der Fürther Stadthalle. Mit dabei sind hunderte Top-Weine, ausgefallene Delikatessen und eine Whiskey-Lounge. Die mehr als 100 Aussteller aus ganz Deutschland, Österreich oder Italien haben Spitzenweine aus ihren Regionen im Gepäck, sowie Delikatessen und auch Hochprozentiges wie Schnäpse und Liköre.

Für Fans von Spirituosen bietet die siebte Vinessio Weinmesse Fürth außerdem eine Whiskey-Lounge. An den Ständen können die Besucher in die bunte Welt der Weine eintauchen, sich beraten lassen und kosten. Wer sich für einen Wein entschieden hat, nimmt ein paar Flaschen mit oder bestellt. Auch dieses Jahr gibt es wieder drei Sonderpräsentationen aus Franken, der Südlichen Weinstraße und Niederösterreich. Hier präsentieren Winzer aus den jeweiligen Regionen ihre edelsten Kreationen.

Die perfekte Ergänzung zu einem Glaserl Wein am Feierabend bieten die Delikatessen-Stände: Zum Beispiel mit Käse- und Salami-Spezialitäten. Für Naschkatzen sind sizilianisches Mandelgebäck und verschiedene Aufstriche im Angebot. Eintrittskarten kosten an der Tageskasse 10 Euro, im Vorverkauf 8 EUR. Kinder unter 16 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten haben freien Eintritt. Die Weinmesse beginnt am Samstag um 12 Uhr und schließt um 20 Uhr, am Sonntag geht’s von 12 Uhr bis 19 Uhr. Für Weinfreunde ein Muss! Mehr Infos unter: www.weinmesse-fuerth.de

„Wo finden die Weinmesse in Fürth statt"

