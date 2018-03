Saisoneröffnung im Naturparadies Burg Rabenstein:

Am 24. und 25. März wird die Saisoneröffnung im Naturparadies Burg Rabenstein in der Fränkischen Schweiz mit besonderen Attraktionen gefeiert. Kinder bis 12 Jahre zahlen an diesen beiden Tagen keinen Eintritt für Führungen durch die Burg (11 – 16:30 Uhr) und durch die Tropfsteinwunderwelt der Sophienhöhle (10:30 – 17 Uhr). Die Baieruther Katzbalgerey gibt Einblicke in die Zeit und das Leben des Spätmittelalters. Die Ritter bieten durchgehend eine Rüstungs- und Waffenschau mit Probierstunde für die Kleinen und die Großen, zelebrieren Wachablösungen und führen Schaukämpfe im Burggelände auf. Sie geben bereits einen Vorgeschmack auf die beliebten großen Mittelaltermärkte, die im Sommer stattfi nden werden. Am Abend des 24.3. wird das Programm kulinarisch abgerundet durch das burgtypische Wildschwein-Grillbuffet mit einem ganzen Wildschwein vom Spieß. Ab dem 24./25. März wird im Naturparadies Burg Rabenstein wieder täglich ein volles Programm geboten: Führungen durch die über 800 Jahre alte Burg mit ihren Prunk-, Waffen- und Rittersälen (Di – Fr 11 /14 / 16:30 Uhr und Sa / So / Feiertage 11 – 17 Uhr), Führungen durch die Sophienhöhle mit ihren funkelnden Tropfsteinen und uralten Höhlenbärenskeletten (Di – So 10:30 – 17 Uhr) und Flugschauen in der Falknerei (Di – So 15 Uhr). Tagsüber sind die urige Gutsschenke und der idyllische Wald-Biergarten geöffnet (11 – 18 Uhr) und abends das À- la-Carte-Burgrestaurant (18 – 21 Uhr). Besondere Events am Abend sind die beliebten Wildschwein-Grillbuffets, die Feurigen Abende mit Burgmenü, Feuerzangenbowle und Feuershow, die Höhlenevents mit „Sophie at night“ und anschließendem Burgmenü sowie unterhaltsame Dinnershows mit Murder Mystery Dinner, Gruseldinner und Magic Dinner. Regelmäßig begeistern auch Burg- und Höhlenkonzerte die Besucher. Burg Rabenstein bietet mit seinem historischen Ambiente, 22 stilvollen Hotelzimmern und vielseitigem Rahmenprogramm im 64 Hektar großen Naturparadies mit Tropfsteinhöhle, Falknerei, Gutsschenke, Biergarten und Wanderwegen auch eine einzigartige und unvergleichliche Eventlocation. Weitere Informationen gibt’s im Netz unter www.burg-rabenstein.de. Karten für alle Veranstaltungen sind unter Tel. 09202/9700440, über die CTS-Vorverkaufsstellen der Region oder online erhältlich

