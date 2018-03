St. Patrick’s Day Festival auf Burg Rabenstein mit „Finest celtic music live“

Liedermacher, Harfenist und Hauptkulturpreisträ- ger Andy Lang präsentiert rund um den legendären Nationalfeiertag der Iren ein Feuerwerk feinster keltischer Folkmusik! Im RenaissanceSaal der Burg hat der Barde dazu wunderbare Musiker eingeladen, die mit ihrer Musik aus dem Herzen das St. Patricksday Festival zu einem Highlight im Konzertjahr machen werden. Finest Celtic music live mit Andy Lang an der keltischen Harfe und seinen Folk Freaks aus Franken, das bedeutet handgemachte und poetische Folk Songs mit der unvergleichlichen Sarah McQuaid aus Cornwall und akustische Musik in bester Folktradition mit Simon Kempston, dem preisgekrönten Liedermacher aus Edinburgh. Am 17. März um 20 Uhr könnt ihr das erleben! Bereits um 18 Uhr steht ein irisches Spezialitäten-Buffet zur kulinarischen Einstimmung auf den Abend für Euch bereit. Reservieren könnt ihr unter Tel. 09 202 / 97 00 44 40.