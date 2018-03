Das 5. Kneipenfetzt am 17. März

Aus einer Schnapsidee von zwei Verrückten, Andres Strom und Claus Mainhardt, hat sich in Forchheim eines der größ-ten Kneipenfestivals im nordbayrischen Raum entwickelt. Unterstützung erhielten die beiden von Anfang an von „King Alladooch“ Ulli Raab, Manuel Heidrich, dem Mann für die digitalen Fälle und Gerdi Weiß, Musiker und Organisator der Sunday Afternoon Jam Session. Zwischenzeitlich hat Andres Strom pausiert, jetzt ist er wieder mit vollem Elan eingestiegen. Das Team verstärken außerdem Christian „Jesus“ Rüther und Robert Hübschmann. Verabschiedet wird in diesem Jahr Manuel Heidrich aus dem Orga Team. Ihn hat es berufl ich nach Brandenburg verschlagen. „Danke Manu, ohne dich wären wir nicht da, wo wir jetzt sind.“ so Ulli Raab. Wie jedes Jahr ist die Organisation des Kneipenfetzt reines Ehrenamt. Das heißt, keiner der Organisatoren bekommt hier auch nur einen Euro. Vielmehr fließen jegliche Erlöse in die Forchheimer Kulturarbeit zurück. Am Veranstaltungsabend werden darüber hinaus 25 ehrenamtliche Helfer und über 40 Sicherheitskräfte im Einsatz sein, die für einen gewohnt reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgen. Getragen von den beiden Kultur schaffenden Forchheimer Vereinen Megafon e. V. und Junges Theater Forchheim e. V. ist das Kneipenfetzt fest verankert im Veranstaltungskalender der Stadt und nicht mehr wegzudenken. Ein Lichtblick für alle Musikliebhaber und Kneipenfetzer. Apropos: Kneipenfetzer, auch diesmal wird wieder die beliebte Mini-Flasche der Brauerei Greif in einigen der teilnehmenden Kneipen zum Ausschank kommen. „Zum 5-Jährigen lassen wir uns nicht lumpen und holen zum ersten Mal die grandiosen Chicolores in der XL-Formation in den Kronengarten.“ verriet uns Ulli. Auch sonst ist musikalisch einiges geboten: 21 Bands in 20 Locations. Das Niveau wird hoch gehalten. Eine kleine, aber wichtige Änderung gibt es in diesem Jahr, denn erstmals werden keine Karten für die Abendkasse zurückgehalten. Das heißt, was weg ist, ist weg. Sollte im Vorverkauf ein Kontingent übrigbleiben, werden diese natürlich am Fetzt-Abend verkauft. Vorverkaufsstelle ist, wie gewohnt, die Buchhandlung Streit am Rathausplatz. Der Preis pro Karte beträgt 15 €. Karten gibt es solange der Vorrat reicht. Spätestens am 16.3. um 18 Uhr endet der Vorverkauf. Online kauft man die Tickets unter www.frankentipps.de. Dies sind ausschließlich „print-at-home-tickets“ und hier kommen zum reinen Ticketpreis noch Systemgebühren hinzu. Auf der Website www. kneipenfetzt.de gibt es einen Link zum OnlineTicketshop. Natürlich werden auch, wie schon beim Kulturpuls, alle Infos und aktuellen Änderung exklusiv auf der Forchheim Fränkische Schweiz App zu fi nden sein.