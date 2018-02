Februar-Highlight im Jungen Theater

Februar-Highlights im Jungen Theater

Sonic Carrera Club & Franz Bergmann am 17. Februar um 20 Uhr Den Anfang macht Franz »Zupfer« Bergmann, der vielen Forchheimern ein Begriff ist. Er spielt vor allem klassische Titel bekannter Songwriter rein akustisch. Anschließend erobert der Sonic Carrera Club die Bühne. Die Band, die zuletzt 2012 im JTF zu Gast war, feierte 2017 ihr 10. Jubiläum mit Peter Polster an tausend Tasten, Tim Hufnagl am Schlagzeug, mit Bassist Aldo Gioa und Gitarrist und Sänger Thomas Wieberg. Der Sonic CC lässt vor allem eigene Songs hören, dazu brandneue Stücke und ausgesuchte Cover-Versionen. Besonders dürfen sich die Besucher freuen, wenn sich beide Live-Acts auf der Bühne begegnen und dann gemeinsame Sache machen!