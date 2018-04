Jazz + Blues vom feinsten !!!

Be Jazz, be blues, be open: 25 Jahre Jazz & Blues Open in Wendelstein!

Wendelstein steht in den Startlöchern, um das 25jährige Jubiläum des Jazz & Blues Open zu feiern!

Das Festival läuft dieses Jahr vom Fr. den 27.04. bis Mi. 02.05. und gehört zu den beständigsten Festivals seiner Art in Deutschland, schließlich identifiziert sich hier eine ganze Gemeinde mit einem Event, das aus dem Kulturleben Wendelsteins nicht wegzudenken ist. Seit jeher begeistert das Festival durch seine familiäre Atmosphäre.

Am 1. Mai wird traditionsgemäß ein Open Air-Tag auf dem Marktplatz bei freiem Eintritt geboten. Im diesjährigen Jubiläumsjahr wird es sicher außergewöhnlich viele spannende musikalische Begegnungen und geballte Spielfreude geben. Für die Macher erneut eine echte Herzensangelegenheit, die den Hunger im Publikum erspüren (und sättigen) mit einem vielseitigen Festival, das den Jazz spürbar macht! Den Auftakt machen am 27.04. um 20 Uhr die Jazzrausch Bigband und Stefanie Heinzmann, also gleich ein Doppelpack in der Eventhalle FV Wendelstein!

Am 28. April geht´s dann so weiter und zwar mit Ida Nielsen & Band und Marcus Miller, ebenfalls ein Doppelkonzert in der Eventhalle. Amy Macdonald gibt sich am 29.4. die Ehre und am 30.4. erwarten Le Gang Bang, Beady Belle und die Bernhard Hollinger Group die Musikliebhaber. Des weiteren sind Andreas Kümmert & Band, Norbert Schneider & Band, Keller Steff Big Band sowie Andreas Martin Hofmeir & Band und Ladysmith Black Mambazo auf dem Festival zu Gast. Infos zu den Künstlern, dem ganzen Programm, den Spielorten, Uhrzeiten und Anfahrtsbeschreibung findet ihr unter www.jazzandbluesopen.de. Karten für alle Konzerte gibt’s bei sämtlichen Reservix Vorverkaufsstellen (Infos dazu unter www.reservix.de), per Online-Buchung (Versand + print-at-home) oder über die Ticket-Hotline: 01805 700 733