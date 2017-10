Jewelry by Bianca Kastl

Seit kurzem ist eine der beliebtesten Straßen Forchheims um eine Attraktion reicher. Bianca Kastel, die seit einiger Zeit in Forchheim lebt und es lieben lernte, möchte in dem kleinen Laden in der Apothekenstrasse 6 alle an dem mit viel Liebe von Ihr selbsgestalteten Schmuck teilhaben lassen. Ob Sportlich für den Alltag oder Elegant für den Abend? Hier findet Ihr die passenden Schmuckstücke für jeden Anlass welche man auch miteinander kombinieren kann. Es dominieren die Farben Roségold, Gold, Silber und Kupfer kombiniert mit farbigen, schimmernden Steinen, lange Ketten, trendige Armbänder und auffällige Ohrringe stehen im Vordergrund. Inspiriert wurde Bianca Kastl vom BohemianLook der Hippie-Zeit. Der feminine und romantische Schmuck wird ausschließlich mit echten Material verarbeitet. Der schöne filigrane Schmuck lässt sich perfekt zu auffälligen als auch romantischen Outfit kombinieren und setzt auch im Alltag gekonnt Akzente. Auch exklusiver Schmuck SIF Jakobs aus Dänemark hat hier ein Zuhause gefunden. Hierfür besitzt Sie sogar Gebietsschutz. Ein ganz besonderes Highlight sind die kleinen Regale welche von Jedermann angemietet werden können. So entsteht eine ganz besondere Vielfalt und Exklusivität. Ihr seht diese Neueröffnung hat mehr zu bieten. Also einfach mal vorbeischauen und bei einer Tasse Kaffee gemütlich stöbern. Übrigens für den wartenden Partner wird es auch nicht langweilig, denn es gibt sogar kostenloses W-Lan.