Junges Theater startet in die neue Saison!

Am Freitag, den 22. September, um 20 Uhr startet im Jungen Theater die Saison mit Bernd Regenauer´s Vorpremiere des neuen Nützel- Programms! Der Träger des Deutschen Kabarettpreises und Nürnberger Lokalmatador Bernd Regenauer spielt sein nagelneues Kabarettprogramm in der Paraderolle als „fränkischer Dübb“ Harald Nützel. Wir freuen uns auf ein köstliches Dauerfeuer auf Zwerchfell, Herz und Hirn. „Dieser Nützel zählt zum Besten, was an Kabarettfi guren bundesweit zu finden ist. Zielgenau, tempogeladen, wortgewandt und pointensicher balanciert ihn Regenauer durch die Midlife-Crisis. Das ist mal scharfsinnig entlarvend, mal fränkisch-deftig, mal poetisch, mal philosophisch – und hinreißend komische Unterhaltung.“ (aus der Laudatio zur Verleihung des Allgäuer Kabarettpreises). Auch beim Donau-Kurier ist man voll des Lobes: „Harald Nützel ist eine der reichsten und mittlerweile langlebigsten Figuren des deutschen Kabaretts. Warum dieser Erfolg? Weil Regenauer nie an der bloßen Karikatur interessiert war, nie an schnellen Kalauern und billigen Effekten. Was ihn auszeichnet, ist sein Sinn fürs Unterschwellige, fürs Hintergründige, fürs Philosophische: hier kann sich politischer Witz entfalten, wird nicht dauernd auf Kalauertauglichkeit reduziert. Um auf höchstem Niveau einen ganzen Abend Tränen zu lachen, bedarf es eines Meisters wie Bernd Regenauer.“ Das Donnerwetter Varieté hat sich über die letzten Jahre zum Aushängeschild des Jungen Theaters gemausert und am Samstag, den 30. September, ab 20 Uhr treten wieder neue Künstler aus den unterschiedlichsten Sparten auf und begeistern die Zuschauer mit ihren hochkarätigen Darbietungen aus Artistik, Comedy, Zauberei und Musik. Aus ganz Deutschland kommen die Varietékünstler zusammen, um beim Donnerwetter Varieté eine bunte Show darzubieten, wie es in der Region keine zweite gibt! Besonders reizvoll ist dabei die Nähe des Publikums zu den Künstlern: Im Jungen Theater können die Zuschauer den Zauberern auf die Finger schauen und Artistik so unmittelbar erleben wie sonst nirgends. Wir brauchen keine Großaufnahme! Alles live und nur für Sie! Moderiert wird die bunte Show vom Zauberer und Bauchredner Marcelini, der für jede Veranstaltung neue Kunststücke einstudiert. Mehr Infos zum Jungen Theater und weitere Veranstaltungen findet Ihr im Netz unter www.jtf.de.