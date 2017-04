Nach einem Jahr intensiver Planung und Genehmigungsprozeduren ist es am 1. Mai endlich soweit. Der Kaiserstrand öffnet seine Tore und läd zum Beachfeeling mitten in Forchheim ein. Mit tonnenweise feinsten weisen Sand, Liegestühlen, Sonnenschirmen und einem möblierten Sitzbereich kann man über den Dächern der Altstadt bei leckeren Cocktails, erfrischenden Bieren und Flammkuchen die Sonne genießen. Hier wurde mit dem Strandareal ein neuer, attraktiver Ort zum entspannen für Forchheimer und alle Menschen der Region geschaffen. Das gepflegte Ambiente der historischen Altstadt von Forchheim soll sich in der Wohlfühlatmosphäre des Kaiserstrandes fortsetzen. Kulinarischer Urlaubsgenuss trifft auf fürstbischöfliches Schloss. Somit ist dieses Projekt einzigartig und verspricht ein außergewöhnlicher,

bürgernaher Treffpunkt für jedermann zu werden. Mit der Kombination aus Erlebnis, Emotion und Kultur lockt die Sommerveranstaltung auch als Ausgangspunkt, Rastplatz, oder Ziel für Wanderungen, Radtouren und Schifffarten und hat das Potential als Touristenmagnet für den gesamten Standort zu fungieren. Mit der unmittelbaren Nähe zu den angrenzenden Museen knüpft des Projekt an die lokalen Kulturangebote. Große Aufmerksamkeit wurde auch dem Thema Sicherheit auf der Kaiserpfalz geschenkt, das dem Veranstalter besonders am Herzen liegt. Jetz kann der Sommer kommen. Wir jedenfalls freuen uns darauf in der sonst so hektischen Zeit eine kleine Auszeit zu nehmen und einfach mal die Füße in den Sand zu stecken. Geöffnet ist Mo-Fr von 16-22 Uhr und Sa sowie So von 11-22 Uhr.