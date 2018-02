Willst Du Forchheims Bierkönigin werden?

Die Stadt Forchheim und die Forchheimer Brauereien suchen Bewerberinnen für das Amt der Forchheimer Bierkönigin 2018 bis 2020! Bewerbungsstart ist am 1. Februar! Interessentinnen für die Nachfolge von Carina II., deren Amtszeit im April dieses Jahres endet, können sich bei der Stadt Forchheim bewerben, sofern sie in Forchheim leben und mindestens 18 Jahre alt sind. Weitere Voraussetzungen für die Bewerbung sind die Begeisterung für das Forchheimer Bier sowie Kontakt- und Kommunikationsfreude. Die neue Bierkönigin wird von der TouristInformation geschult und auf ihre Amtszeit vorbereitet. Pro Saison kommen auf die Bierkönigin ca. 15 bis 20 Termine zu. Wichtige Ereignisse sind beispielsweise die Bierkellereröffnung, der Tag der offenen Brauereien, das Annafest sowie verschiedene Messeauftritte. Erstmals wurde im Jahr 2005 die erste Forchheimer und damit auch die erste oberfränkische Bierkönigin gekrönt. Die Forchheimer Bierkönigin hat die Aufgabe, ihre Heimatstadt Forchheim und die vier Brauereien mit der vielfältigen Bierku lt u r und Festtradition zu repräsentieren. Die Bewerbungen werden bei der Stadt Forchheim, TouristInformation, Kapellenstr. 16, 91301 Forchheim oder unter tourist@forchheim.de entgegengenommen. Das Antragsformular fi nden Sie auf www.forchheim-erleben.de/bierkönigin. Bewerbungsschluss ist der 28. Februar. Danach werden die Auswahlgespräche stattfi nden. In der Jury werden neben den Vertretern der Forchheimer Brauereien auch Bürgermeister Franz Streit, der Leiter der Tourist-Information, Nico Cieslar, Wirtschaftsförderer Viktor Naumann und die amtierende Bierkönigin Carina II. sitzen.