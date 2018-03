Tagesfahrt zu den schönsten Osterbrunnen

Am Ostersamstag, den 31. März, veranstaltet die TouristInformation Forchheim eine Osterbrunnentagesfahrt für Individualgäste, bei der aber nicht nur die wundervoll geschmückten Brunnen in der Region besichtigt werden. 3 Abfahrtszeiten bzw. -orte stehen zur Auswahl: um 9 Uhr am Kriegerdenkmal Burk, um 9:15 Uhr am Bahnhof oder um 9:30 Uhr am Rathausplatz. Hier beginnt auch dann die eigentliche Führung mit Erklärungen zum Brauch des Osterbrunnenschmückens. Im Komfort-Reisebus geht es dann mit Begleitung eines geschulten Gästeführers zu den schönsten Brunnen und Quellen in der Fränkischen Schweiz. Die Teilnehmer erfahren dabei nicht nur Interessantes über die einzelnen Orte und die Geologie der Landschaft, sondern auch Vieles über Sinn und Ursprung dieses Brauches. Und natürlich wird mittags in einem typisch fränkischen Gasthof eingekehrt, so dass auch die Freunde der hiesigen Kü- che auf ihre Kosten kommen. Wieder zurück in Forchheim, gegen 15 Uhr, wird die Kaiserpfalz mit Ihrer Osterausstellung und den Pasionskrippen besucht, dies ist ein ganz besonderer Höhepunkt des Tages. Anschließend geht es in die malerische Altstadt mit den kunstvoll geschmückten Osterbrunnen. Danach rundet ein gemütlicher Caféhaus-Besuch den Ausflug ab, der gegen 17 Uhr endet. Eine tolle Idee, um auf bequeme Art (und für nur 18 €) die schönsten Brunnen der Region zu besuchen! Nähere Informationen findet ihr unter www.forchheim-erleben.de. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit die Tour für Gruppen im eigenen Bus vom 24. März bis 7. April individuell zu buchen. (Anmeldung unter 09191 714-338)