Den Februar in Forchheim genießen!

Der Freistaat Bayern hatte die 100 besten Genussorte Bayerns gesucht, die Stadt Forchheim hat am umfangreichen Bewerbungsverfahren teilgenommen und darf sich jetzt ganz offi ziell „Genussort“ nennen! Damit ihr jetzt Forchheim nicht nur einfach, sondern doppelt, genießen könnt, haben wir hier gleich zwei Touren durch unsere Königsstadt: Als Erstes mal die „Genießertour“, bei der lernt ihr die Stadt von ihrer kulinarischen Seite kennen. Die Gästeführer verbinden Genuss mit Kultur und garnieren den gemütlichen Spaziergang durch unsere Altstadt mit appetitlichen Zwischenstopps und einem Schuss Kultur. Ob Fischspezialitäten, fränkisches Gebäck oder Bratwürste, ihr werdet die Forchheimer Gaumenfreuden lieben! Im Preis von 35 € pro Person ist alles enthalten, die Tour dauert 3 Stunden und fi ndet am 10. Februar, am 10. März und am 14. April jeweils um 10.30 Uhr statt. Zum Zweiten bietet die Stadt Forchheim eine „Kulinarische Bierverkostung“ an. Ihr erfahrt während dieser Tour wie man gutes Bier verkostet, welches Bier zu welchem Essen passt und wie sich die einzelnen Sorten voneinander unterscheiden. Zu probieren gibt es ausgewählte Biere der vier Forchheimer Brauereien Hebendanz, Neder, Eichhorn und Greif. Dazu gibt´s interessante Informationen zur Biergeschichte Forchheims und zur Herstellung. Für die 2 Stunden exklusives Bierwissen müsst Ihr lediglich 23,50 € bezahlen und genießen. Die nächsten Termine sind der 7. Februar, 7. März und 4 April, jeweils um 19 Uhr. Für alle Termine ist eine Anmeldung erforderlich! Für Gruppen ab 8 Personen ist das Angebot jederzeit buchbar. Mehr Informationen gibt’s unter www.forchheim-erleben.de oder Tel. 09191 714-338