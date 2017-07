Kunst & Genuss rund ums Walberla

Was die Fränkische Schweiz ausmacht ist: Tradition, Kultur und Genuss! Und genau diese Kombination greift die Aktion „Kunst & Genuss“ auf. Seit nunmehr 14 Jahren ist sie fester Bestandteil der Kulturszene rund ums Walberla. Von September bis Ende Dezember verwandeln sich auch heuer wieder 6 Gasthäuser, 2 Cafés, 1 Bank und 1 Brennerei in Galerien. In 11 Einzelausstellungen kann man namhafte Künstler und ihre Werke bewundern. Mit „Kunst & Genuss“ bringen sie im wahrsten Sinne des Wortes Kultur unters Volk, ganz nach dem Motto: Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann muss halt der Berg zum Propheten kommen. Es wird an 7 Terminen zu 10 Vernissagen mit den Künstlern und fränkischer Musikbegleitung eingeladen. Gedacht für kunstinteressierte Menschen, die nicht immer Zeit und Energie aufbringen eigens eine Ausstellung zu besuchen. So entstand die Idee, gut fränkisch kulinarisch genießen und vor Ort Werke bekannter fränkischer Künstler betrachten zu können. Eine gute Möglichkeit mit der gesamten Familie einen kulturell-kulinarischen Ausfl ug zu machen. Übrigens, alle Kunststationen können auch per Pedes oder mit dem Fahrrad erreicht werden. Wanderbroschüre und den Ausstellungsplan gibt es in allen teilnehmenden Orten sowie in der Geschäftsstelle Tourismus am Walberla in Regensberg. Im Netz unter www. Kunstgenuss. walberla.de sind alle Infos zu finden.