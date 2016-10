kurz und knapp

Kurz erwähnt

Am Wochenende des 8. und 9. Oktober heißt es bei TV-Vital „Tag der offenen Türen“. Eine wunderbare Gelegenheit dieses riesige Fitness- und Gesundheitszentrum TV-Vital in der Dompropststraße 2b einmal genauer kennenzulernen, reinzuschnuppern, bis zu 120 Euro bei der Anmeldung zu sparen und sich gleich einen Eindruck über den neuen Trainingspark im Freien zu machen. Natürlich warten Überraschungen und Aktionen auf die Besucher. Weitere Infos unter www.tv48-vital.de . Nichts wie hin!

„Wegwerflebensmittel“ heißt die Ausstellung die noch bis zum 18. Oktober in der Stadtbibliothek, Marktplatz 1, zu sehen ist. Ca. 11 Millionen Lebensmittel landen pro Jahr im Müll wobei viele davon noch genießbar wären. Ein Einblick hinter die Ladentheke und in die Produktionsorte. Portraits über den Fairen Handel, ökologische Landbau und Regionalproduktion regen darüber hinaus an nachhaltiger zu konsumieren.

Mit vielen Aktionen, Vorträgen und Fachausstellern begrüßt am Freitag den 21. Oktober der Seniorentag die Besucher in der Heinrich-Lades-Halle. Bei freiem Eintritt gibt es von 9 – 18 Uhr ein buntes Angebot. Auch Modeschauen, Fitness, Tanztee und zählen zu den vielen Möglichkeiten. Mehr Infos unter: www.erlangen.de/senioren.

Am Samstag den 22. Oktober findet bereits der 7. Erlanger Nachtflohmarkt statt. Von 18 – 22 Uhr kann man hier in der Heinrich-Lades-Halle auf Schnäppchenjagd gehen. Wer also Lust auf den nächtlichen Trödel hat sollte sich dieses Datum vormerken.

Der Erlanger Tourismus und Marketing Verein bietet nun auch Tickets und Gutscheine für Führungen des Vereins „Geschichte Für Alle e.V. – Institut für Regionalgeschichte“ an, die in der Tourist-Information in der Goethestraße 21 a ab sofort erhältlich sind. In Erlangen bietet „Geschichte für Alle“ zwölf verschiedene Themenführungen an. Diese Führungen ergänzen das bereits vorhandene Führungsangebot der Erlanger Stadtführer: Mehr Infos unter www.erlangen-marketing.de.

„Fern der Heimat“ ist eine weitere Ausstellung in der Stadtbibliothek, die ab Donnerstag den 20. Oktober bis 15. November zu sehen sein wird. Die Fotos zeigen das Leben in Flüchtlingscamps von syrischen Flüchtlingen in der Türkei, die mit der humanitären Hilfe der E-Card ein Stück Normalität bekommen. Am Eröffnungstag wird um 19 Uhr eine Mitarbeiterin des WMF über ihre Erfahrungen in der Grenzregion berichten.

Am Donnerstag den 27. Oktober 2016 startet in der Heinrich-Lades-Halle die vierte Nacht der Unternehmen. Unter dem Motto „Mit Vollgas zum Job“ präsentieren sich zahlreiche Arbeitgeber im Messebereich. Shuttlebusse bringen ab der Haltestelle „Neuer Markt“ die Bewerber direkt zu den Unternehmen. Es gibt u.a. kostenlose Workshops, eine Bewerbungsfotoaktion und interessanten Austausch. Mehr Infos unter: www.nachtderunternehmen.de

Die erste Instagram-Ausstellung Erlangens war ein voller Erfolg! Deshalb folgt nun die Fortsetzung. Ab sofort können wieder unter dem Hashtag #ErlangenShots17 Amateur- und Profifotograf ihren ganz eigenen Blick auf Erlangen bis zum 1. März 2017 posten. Schönes, Hässliches, Überraschendes und Lustiges, ganze Stadtansichten oder kleine Details – alles ist erlaubt! Neu ist, dass es jeden Monat einen zusätzlichen Hashtag gibt, der einen bestimmten Ort oder ein Thema hervorhebt: z.B. Oktober #ERunishots / November: #ERswshots / Dezember: #ERaltstadtshots / Januar: #learnERshots / Februar: #ERkunstshots. Diese einzelnen Kapitel der #ErlangenShots-Geschichte werden dann an den verschiedenen Ausstellungsorten präsentiert. Die große Vernissage und Ausstellung folgt Mitte Mai. Weitere Infos unter: http://erlangenshots.de/