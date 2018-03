„Vergessene Pfade der fränkischen Schweiz“ – ein Vortrag in der Stadtbücherei

Der Vortrag von Bernhard Pabst „Vergessene Pfade der fränkischen Schweiz“ fi ndet am Mittwoch, den 21. März, um 19:30 Uhr in der Stadtbücherei statt. Der Zauber des Wanderlands Franken eröffnet sich fernab ausgetretener Wege und die mystischen Höhlenwelten, Felsbögen und stillen Aussichtspunkte an vergessenen Pfaden ziehen Wanderer sofort in den Bann. Taucht ein ins Genusswandern abseits des Trubels und entdeckt die Wanderwelt Fränkische und Hersbrucker Schweiz neu. Bernhard Pabst ist seit mehr als 30 Jahren als Wanderer im Alpenraum und in der Fränkischen und Hersbrucker Schweiz unterwegs. Seine Begeisterung als Naturfreund und Fotograf gilt den Landschaften, der Flora und Fauna und der unterirdischen Welt der Höhlen. Der Eintritt beträgt 6 €, 5 € für vhs-Mitglieder, Schüler und Studenten. Karten gibt’s im Vorverkauf in der Stadtbü- cherei Forchheim und in der Buchhandlung blaue Stäffala.