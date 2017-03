„Macht und Millionen. Heute regiere ich!“

Ausstellungstipp im Stadtmuseum

„Wenn ICH in Erlangen was zu sagen hätte… und über finanzielle Mittel verfügen könnte, ja dann…!“. Ja, wie das wohl wäre und mit welchem Ergebnis, das können alle Besucher vom 26. März bis 18. Juni im Stadtmuseum am Martin-Luther-Platz selber erproben: Die Ausstellung „Macht und Millionen“, eine Wanderausstellung des Stadtmuseums Tübingen, setzt genau diese Überlegungen um. Die Konzeption greift das Zusammenspiel von Politik und Geld auf und sensibilisiert die Bürgerinnen und Bürger vor dem Hintergrund von Finanz- und Schuldenkrisen für das Thema Geld und Haushaltsplanung auf kommunaler Ebene am Beispiel unserer Stadt. Sie leistet einen Beitrag zur Auseinandersetzung mit der städtischen Wirklichkeit. Dabei werden die gegenwärtigen Themen in jeder Ausstellungssequenz den historischen gegenübergestellt. Der Mitmachausstellung gelingt es, abstrakte Themen der städtischen Gegenwart spielerisch zu konkretisieren und zum Mitdenken und Mitagieren zu bewegen. Die Besucher schlüpfen in die Rolle heutiger Politiker und werden ausgestattet mit einen Säckel Münzen und der Macht, einmal ganz allein über die öffentlichen Ausgaben zu entscheiden. Vom Straßenbau bis zur Einrichtung von Kindergärten, vom Wohnungsbau über Kulturinvestitionen bis zur Stadtentwicklung darf entschieden werden und das alles am Beispiel unserer Stadt Erlangen. Mit dem Einwurf der Münzen in Automaten, die den einzelnen Haushaltsposten zugeordnet sind, beginnt der Ausbau des städtischen Lebens. Entscheidungen sind zu treffen und Investitionen müssen getätigt werden. Dabei erleben die Besucherinnen und Besucher am eigenen Leib die Lust und die Last des Geldausgebens für die Allgemeinheit. Am Schluss kann jeder selber überprüfen: Was ist mir in unserer Stadt eigentlich wichtig? Und habe ich gut gehaushaltet? Unter www.erlangen.de gibt´s alle weiteren Infos dazu.