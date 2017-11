Musik, Magie und Mystery auf Burg Rabenstein

Die über 800 Jahre alte Burg Rabenstein und die prächtige Sophienhöhle sind auch im Winter ein attraktives Ausfl ugsziel und im Dezember stimmen viele Veranstaltungen in der weihnachtlich geschmückten Burg auf die Festtage ein: Burgkonzerte wie das „Celtic Christmas Concert“ mit Andy Lang am 2. Dezember um 20 Uhr, „Latin Christmas meets Classic“ mit dem Stefan Grasse Trio am 10.12. um 16 Uhr und das Weihnachtskonzert mit dem Erlanger Duo „Wulli“ Wullschläger und Sonja Tonn am 16. Dezember um 20 Uhr, die Dinnershow „Christmas & Soul“ mit der Amerikanerin Willetta Carson & Band (9.12., 19 Uhr), Feurige Abende (am 5. und am 15.12.), Wildschwein-Grillbuffets (am 1., 12. oder 17.12.) und Höhlenevents mit dem „Sophie at night“-Erlebnis in der Sophienhöhle und Adventsmenü in der Burg Rabenstein (6.12., 14.12., 19.12.). Über die Feiertage wird vom 26.12. bis 7.1. ebenfalls viel am Abend geboten: am 2. Weihnachtstag wird romantisch mit Glühwein und anschließender Fackelwanderung vom Burgtor zur nahe gelegenen Sophienhöhle in das Programm zwischen den Jahren gestartet. Ihr könnt die Sophienhöhle faszinierend ausgeleuchtet und erfüllt von Musik erleben und kehrt dann in die weihnachtliche Burg zum delikaten 3-Gänge-Burgmenü zurück (auch am 1.1.). Am 28.12. und am 4.1. wird zum Wildschwein-Grillbuffet mit einem ganzen Wildschwein vom Spieß geladen. Unterhaltung vom Feinsten zum 4-Gänge-Menü ist beim Murder Mystery Dinner mit „Murder for Fun“ am 29. Dezember angesagt, beim Magic Dinner „Nicht von dieser Welt“ am 5.1. und beim Gruseldinner „Dracula“ am 6.1.. Höhepunkt der Festtage ist dann die Silvesterfeier mit großem Barockfeuerwerk vor der Burg! Das Neujahrskonzert „Oper, Operette und Csárdas“ mit dem Trio Ferenc fi ndet am 7.1. statt. Übrigens stehen für Übernachtungen in der romantischen Burg 22 stilvolle Hotelzimmer zur Verfügung. Unser Tipp: Gutscheine für die verschiedenen Veranstaltungen sind ein beliebtes Weihnachtsgeschenk! Reservierungen unter Tel. 09202/9700440. Weitere Informationen gibt es im Netz unter www.burg-rabenstein.de. Übrigen: auch die Burg Rabensten ist auf unserer neuen App Forchheim und die Fränkische Schweiz vertreten. Also, schnell runter laden und immer auf dem neuesten Stand sein!