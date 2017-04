Neu in Forchheim: das Currywoschdhaus!

Seit einem Jahr stand die ehrwürdige „Schwane“ nun leer, jetzt ist wieder Leben darin: das Currywoschdhaus! Ein Konzept, welches ursprünglich aus Fürth stammt, lockt mit Currywurst jeglicher Couleur. Eines seit der Nachkriegszeit populärsten Wurstgerichte für Jung und Alt hat jetzt auch in Forchheim Einzug gehalten. Nun kann man sich fragen, wieviel Potenzial steckt überhaupt in einer Currywurst und kann man damit ein ganzes Haus füllen? Jetzt bekommen Sie die Antwort. Currywurst kann man einfach nur essen oder aber als Kult leben. Im Currywoschdhaus Forchheim werden nicht nur Freunde der scharfen Würste auf ihre Kosten kommen, die Stufen gehen hier von Beginner über mutig bis hin zu verrückt (ja wirklich) bis zu gnadenlos (die letzten beiden Stufen kommen erst ab 18 Jahren und mit Haftungsausschluss auf den Teller). Die Spielarten reichen von bayrisch (mit Sauerkraut) über Kreta (mit Feta, Oliven und rohen Zwiebeln), Manhattan (mit Essiggurken und Röstzwiebeln) bis hin zu Santa Maria (mit Kapern und Sardellen) – jeder kommt hier auf seine Kosten und wird je nach Vorliebe auf jeden Fall fündig. Natürlich fehlt auch die „Traditionelle“ nicht

– mit Currysoße und Pommes. Für den ganz besonderen Kick sorgt eine Wurst mit 24 Karat Goldflocken ganz nach dem Vorbild nahrhafter haut cuisine Köche. Und alle Freunde der veganen Kochkunst können die Spezialitäten natürlich auch als „Veggi Woschd“ haben. Jetzt, wo das Wetter wieder schöner wird, schmeckt es natürlich auch im Biergarten direkt vor dem Haus am Paradeplatz 5 nochmal so gut! Unter www.currywoschdhaus.de gibt es alles Wissenswerte dazu, die Öffnunsgzeiten und das ganze Angebot und unter Telefon 09191/7191247 könnt ihr schon mal reservieren! Guten Appetit!