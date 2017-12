Neunkirchener Kulturtage 2018

Auch im Jahr 2018 wird die Sparkasse Forchheim wieder kulturelle Highlights in unserer Region unterstützen, darunter auch die Neunkirchener Kulturtage. Bereits zum 11. Mal fi ndet diese Veranstaltung Anfang April statt. Das Programm wird von vielen verschiedenen Vereinen, Institutionen, Einrichtungen oder Einzelpersonen gestaltet. Für den Sparkassen-Comedy-Abend 2018 konnte Till Reiners mit seinem Programm „Auktion Mensch“ gewonnen werden. Er ist jetzt noch besser, denn es wird böser und lustiger. Über allem steht nach wie vor das Motto: »Jeder kann es schaffen, besser zu sein als alle«. Dabei widmet sich Till Reiners den zwei Säulen unserer Demokratie: nicht denken, nicht handeln. Wem da noch was fehlt, schenkt der Kapitalismus ein Handyfeuerzeug oder Treuepunkte. Erleben Sie einen Abend über das Denken und warum das wenig mit Politik zu tun hat. Eine Suche nach dem Politischen im Privaten und nicht weniger als dem Sinn des Lebens – ohne moralischen Zeigefinger und Politiker-Bashing. Wann: Montag, 16. April 2018, 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) Wo: Zehntspeicher Neunkirchen am Brand, Anton-von-Rotenhan-Str. 1. Wo gibt`s Karten? Unter der Ticket-Hotline 09191 88 -333 und unter www.sparkasse-forchheim.de/tickets. Regulärer Kartenpreis 22 €, Kunden der Sparkasse erhalten Karten zum Vorzugspreis von 18 €. Wir finden: Ein schönes Weinachtgeschenk!