Ninja Warriors aufgepasst!

Powersport im Ninjastyle!

Seid bereit, für DIE neue Sportsensation in Erlangen!

Seit zwei Jahren können auch deutsche Fans die Erfolgsshow „Ninja Warrior“ im Free TV genießen. Der Trend aus den USA und Japan begeistert nicht nur eingefleischte Sportjunkies, sondern auch eigentliche Bewegungsmuffel finden immer mehr Gefallen an den extremen Sportaktionen. Passend dazu gibt es seit kurzem ein echtes Highlight in der Erlanger Stadt: das Warrior’s Luck!

In der neu eröffneten Trainingshalle kann sich jeder selbst einmal an den verschiedensten Hindernissen und Parcours versuchen und den eigenen Ninja in sich entdecken. Auf über 1200qm finden sich die verschiedensten Geräte, die Hobby- und Profi Ninja nutzen können. Aber auch für die Fans der etwas ruhigeren Sport-Action bietet „Warrior’s Luck“ allerhand Angebote. Von Functional-Fitness, über Techniktraining bis hin zu Yoga werden die verschiedensten Kurse veranstaltet.

Die spaßige Action ist geeignet für Jung und Alt. Momentan wird noch an Parcours für Kinder unter 10 Jahren gearbeitet, aber auch diese können sich schon bald im „Warrior’s Luck“ austoben.

Auf jeden Fall ein echter (Geheim-)Tipp für den einen oder anderen verregneten und kalten Wintertag!

Weitere Informationen findet ihr im Internet unter www.warriorsluck.de