Noch viel mehr Action im Lasertag Planet

Forchheim ist um eine Attraktion reicher! Die Rede ist von der neu gemachten Action-Arena Lastertag Planet, in der Daimlerstr. 30, bei der man in die fantastische Welt des Science Fiction eintauchen kann. Aber nicht nur das haben die neuen Inhaber zu bieten, zusätzlich einmalig in der Region, könnt Ihr die MIND ARENA als 90ig-minütiger Rätselspaß genießen. Das ganze Spaßprogramm wird noch getoppt von einer Sauna im Haus mit beheizten Keramikliegen – eröffnet brandneu im Dezember – wo man sich im Anschluss herrlich entspannen kann. Wer Lasertag noch nicht kennt und schon immer mal Räuber und Gendarm spielen wollte, der ist dabei goldrichtig. Von 2 bis 18 Personen kann man als Team mit Phaser und Digitalweste ausgerüstet in einer verdunkelten in Schwarzlicht und Nebel gehüllten Arena seinen Wettkampf austragen. Es gilt möglichst viele Treffer zu landen bzw. Punkte zu machen, dabei bekommt man als Spieler unendlich viel Leben und Munition. Hinter Hindernisflächen und Verstecken ist das Spiel, das 20 Minuten dauert, eine wirklich spannende und spaßige Sache zugleich. Auch als Gruppe kann man dabei bestens sein Teamwork unter Beweis stellen. Für Firmen, Junggesellenabschiede und Geburtstage gibt es eigene Packet-Angebote, wie das Businesspaket oder die Geburtstagsfeier. Also, nichts wie hin und das Spiel für Jung und Alt einfach mal ausprobieren. Mehr Infos unter www.lasertag-planet.de. Ein tolles Erlebnis wartet auf Euch!