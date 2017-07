Oberfranken beTRACHTet Fotografien von Walter Appelt

Ein Industriefotograf verliebt sich in das Thema „Tracht“! Wie kann das sein? Auf der ganzen Welt fotografi ert Walther Appelt und dennoch entwickelte er eine besondere Liebe zur Heimat und der Tracht. Er hinterfragt: Was unterscheidet Franken von anderen Gegenden in Deutschland? Gibt es noch eine regionale Kultur jenseits von Schlager und Kommerz? In seinen Trachtenbildern sucht man vergebens die ländliche Idylle, die leuchtenden Farben erinnern eher an Gemälde aus früheren Jahrhunderten. Mit seinen Fotografien zeigt Appelt, wie sich die Menschen auf regionale Traditionen besinnen und Trachten tragen, die auch in die moderne Zeit passen. Diese Ausstellung des Pfalzmuseums Forchheim, des Bauernmuseums Bamberger Land und der Trachtenberatung des Bezirks Oberfranken ist im Pfalzmuseum vom 22. September bis 31. Oktober zu sehen. Mehr Infos dazu gibt’s unter kaiserpfalz.forchheim.de.