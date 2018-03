Tanzen im FREIRAUM

Neben vielen anderen Angeboten, welche grundlegend der Harmonisierung von Körper, Geist und Seele dienen, wird im FREIRAUM auch getanzt und das natürlich auch meist frei. Im Tanz lässt sich sehr schnell entdecken: Wie bewege ich mich in der Welt? Wie begegne ich anderen Menschen? Hier könnt Ihr lernen, Euch zu erkennen, in Eurem Körper zu Hause zu sein, andere zu sehen. Eigene Denk- und Reaktionsmuster werden durch Bewegungsmuster deutlich und lassen sich verändern. Tanz war schon immer ein grundlegendes Bedürfnis des Menschen, ein Kommunikations- und auch Heilmittel. Es gibt im FREIRAUM nunmehr einige Tanzangebote, die der Erweckung der Lebensfreude, der Selbstentfaltung und der Entspannung dienen und sich an jeden richten, der tanzen möchte. Wer laufen kann, kann auch tanzen! FreitagsTanz & Tanz den Montag! sind fortlaufende Kurse in freiem Tanz mit einigen Impulsen für den Start in die Woche oder das Wochenende. Latiness bietet jeden 2. Samstag einen Einstieg in Latino-Rhythmen, um Salsa & Co einfach ohne Partner mal auszuprobieren und sich fi t zu halten. Tanz dich ganz! & Ganz Frau sein sind jeweils Kurse über 5 Wochen, in denen sich Tanz mit gestalterischen Impulsen trifft, die der Selbstentfaltung dienen. Eine Tanzreise nach Südalbanien lädt im Juni ein, sich tanzend, wandernd und innehaltend am Meer, selbst zu begegnen. Die Leiterin der Kurse bietet in ihrer Praxis als Heilpraktikerin neben homöopathischer Behandlung und psychologischer Beratung auch tanztherapeutische Einzelbegleitung an.