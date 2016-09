OpenAir- Veranstaltungen- Teil 2

OPEN AIR – Veranstaltungs-Guide für August und September

Veranstaltungen August

Erlangen

Schlossstrand

Exakt sieben Tage noch hat der Schlossstrand im August noch geöffnet. Dann werden die 180 Tonnen weißer Sand, die Liegestühle und Strandkörbe und die tollen Bars wieder vom Schlossstrand verschwinden. Deshalb unbedingt noch einmal in der kleinen Oase der Entspannung vorbeischauen. Der Strand hat jeden Tag ab 11 Uhr geöffnet und schließt seine Pforten um 22 Uhr. Samstags kann man sogar noch bis 23 Uhr seinen eiskalten Cocktail am sommerlichsten Ort Erlangens genießen. www.schlossstrand.de.

Altstadtfest Erlangen

Ohne Zweifel: Die Erlangener Altstadt ist wunderschön. Um die geschichtsträchtige Hugenottenstadt gebührend zu feiern, wird jedes Jahr das Altstadtfest veranstaltet. Vom 1. bis zum 3. August wird am Altstädter Kirchenplatz bei Live-Musik und einem extra für den Anlass gebrautem Altstadt-Weizen von der Steinbach-Bräu gefeiert. Für die musikalische Untermalung sorgen die Band „Suit Up“ und „Jerry and the T-Birds“, außerdem wird die Schülerformation „Rythmcats“ Samstagnachmittag auftreten. Mehr Infos unter www.zen-erlangen.de

Sommernachtfilmfestival

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Open-Air-Kino an der Bleiche. Im Rahmen des Sommernachtfilmfestivals wird an der Schwabach vom 4. bis zum 25. August jeden Abend um 21.00 Uhr ein anderer Film gezeigt. Bei dem umfangreichen Programm ist für jeden etwas dabei: egal ob man auf die neusten, international erfolgreichen Hollywoodproduktionen oder die aktuellsten deutschen Kinofilme steht. Ein paar Previews wird es auch geben: „El Olivio – Der Olivenbaum“ am 9. August und „Captain Fantastic – Einmal Wildnis und zurück“ am 12. August. Das besondere Highlight in diesem Jahr ist wohl die Preview des Bayern-Krimis „Schweinkopf Aldente“ am 5. August. Mehr Infos unter: www.sommernachtfilmfestival.de.

Schlossgartenkonzerte

Eine weitere letzte Chance im August bietet der Schlossgarten: Dort wird nämlich am 7. August das letzte Schlossgartenkonzert stattfinden. Das Frank Wuppinger Arkestra wird mit ihrem internationalen Musikmix aus Jazz und Folklore ihre Zuhörer ein wenig einheizen – sollte das Wetter das nicht von selbst tun. Beginn ist um 11 Uhr, der Eintritt ist frei. Mehr zu dem bunt gemischten Orchester und dem Schlossgartenkonzert findet man unter www.erlangen.de.

Marktplatzfest

Auch in diesem Jahr werden die verschiedenen Buden auf Erlangens Marktplatz versuchen, die Gaumen der Besucher zu verführen. Das Marktplatzfest ist traditionell fränkisch, von der Musik über das Essen bis hin zu den Getränken stammt alles aus der Region. Das Fest findet am 20. und 21. August statt. Neben den Essensbuden werden auch Handwerker ihre Waren präsentieren und zum Verkauf anbieten. Am Samstagabend werden ab 19.00 Uhr die „Ehemaligen der Stadtjugendkapelle Herzogenaurach“ zu einem fränkischen Abend aufspielen. Am Sonntag beginnt das Fest mit einem ökumenischen Gottesdienst, der von den Büchenbachern Musikanten begleitet wird, nachmittags werden die Musiker von „Heiter & Schatz“ spielen. Außerdem werden sonntags auch alle Geschäfte in der Altstadt geöffnet haben. Natürlich wurde auch für eine Beschäftigung für die Kleinsten gesorgt: Es wird eine Hüpfburg und eine Knaxiade geben. Weitere Infos unter www.erlangen-marketing.de.

Poetenfest

Schon zum 36. Mal wird das Poetenfest eine kleine Hochburg der Literatur aus Erlangen machen. Vom 25. bis zum 28. August werden insgesamt 80 Schriftsteller, Publizisten und Literaturkritiker erwartet. Diese sollen dann natürlich nicht nur für sich alleine lesen, sondern laden in Lesungen, Gesprächen und Diskussionen zum gemeinsamen genießen von neuester Literatur in den Schlossgarten oder das Theater ein. Wann, wo, wer, was liest, findet man schon bald unter www.poetenfest-erlangen.de.

Büchenbacher Kerwa

Am Mittwoch, den 3. August fällt der Startschuss für die sechstägige Kirchweih in Büchenbach ganz traditionell mit einer Schlachtschüssel. Geschlemmt werden darf auch die nächsten beiden Tage: Donnerstagmittag gibt es Entenbraten, Schäuferle, Tafelspitz, saure Lunge und Spareribs, während am Freitag eine weitere Schlachtschüssel aufgetischt wird. Doch unter den schönen Kastanien im Biergarten des Gasthofes Güthlein wird es nicht nur etwas zu essen geben: jüngere Talente und erfahrene Bands und Blaskapellen werden an den verschiedenen Tagen auftreten und für die richtige Stimmung bei den Kirchweih-Gästen sorgen. Ganz traditionell wird natürlich auch am Samstagvormittag das Preis-Schafkopfen stattfinden und am Sonntag wird es einen festlichen Gottesdienst im Biergarten geben. Für einen ganz besonderen Brauchtum sorgen die Büchenbacher Kerwasburschen: Diese werden samstags den Kerwasbaum aufstellen und sonntags die Küchle „zamspielen“.

Baiersdorf

Krenmarkt

Der Sage nach brachte der Nürnberger Marktgraf Johann im 15. Jahrhundert den Meerrettich nach Franken und erlaubte den Baiersdorfern den Anbau der „Zauberwurzel“. Noch heute sind die Baiersdorfer ganz verrückt nach der scharfen Wurzel und veranstalten deshalb in diesem Jahr bereits zum 14. Mal den Krenmarkt. Am 18. September wird sich in der Altstadt von 10.30 Uhr bis 18.00 Uhr alles um den Meerrettich drehen. Von der offiziellen Eröffnung und symbolischen Ernte der Wurzel durch die amtierende Bayerische Meerrettichköniging Christine I, hin zu Führungen durch das Meerrettichmuseum oder den Meerrettich-Verkaufständen mit Spezialitäten zum sofortigen Verzehr oder als Mitbringsel für Zuhause – alles hat mit der gesunden und scharfen Wurzel zu tun. Am Ende des Meerrettichtages wird dann noch eine Oldtimer-Traktorenparade durch die Altstadt ziehen, bevor die Verkaufsstände endgültig schließen.

Forchheim

Annafest

Noch genau einen Tag findet das Annafest in Forchheim im August noch statt. Jeder, der es bis zum 1. August noch nicht geschafft hat, sollte unbedingt noch dem Forchheimer Kellerwald einen Besuch abstatten. Denn ihn erwarten nicht nur kulinarische Spezialitäten und insgesamt 33 verschiedenen Biersorten, sondern auch eine hervorragende Live-Musik. Und wenn um 23.00 Uhr Schluss ist, wird man sich bestimmt freuen, dass man in diesem Jahr wieder dabei war. Mehr Infos unter www.forchheim-erleben.de.

Höchstadt

Schlosshoffestival

In Höchstadt wird es laut! In dem Schloss der Stadt findet nämlich am 12. und 13. August das mittelalterliche Schlosshoffestival statt. Zu den Bands, die in diesem Jahr auftreten werden, zählen unter anderem Saltatio Mortis, Letzte Instanz, Faun und Tanzwut. Um die richtige Atmosphäre zu schaffen wird es samstags einen Mittelaltermarkt von 12.00 bis 24.00 Uhr geben, bei dem auch eine Feuershow stattfinden wird. Ein Ticket kann man sich für 60,00 € unter www.schlosshof-festival.de bestellen.

Fürth

Komödie im Stadtpark

Sommernachtsträume sind etwas ganz Magisches – vor allem in der Welt von William Shakespeare. Zu dessen 400. Geburtstag in diesem Jahr wird das Theater Kulturkammergut im Stadtpark Fürth dessen zauberhaftestes Stück aufführen und vom 1. bis 7. August gibt es jeweils ab 20.00 Uhr weitere Aufführungen. Die Karten gibt es online unter www.reservix.de für 16,00 € (ermäßigt nur 9,00 €) Mehr zu der Inszenierung selbst und den einzelnen Schauspielern kann jeder Theaterfan unter www.tkkg-buehne-fuerth.de finden.

Openair-Sommertheater

Fast zur gleichen Zeit verschlägt es auch eine zweite Theatergruppe nach draußen: Die Fürther Bagaasch-Ensemblebühne wird vom 3. bis 7. August jeden Tag Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“ aufführen. Zu sehen gibt es das „Spiel vom Sterben eines reichen Mannes“ auf der Piazza am Kulturforum Fürth. Karten für die Aufführung unter freiem Himmel kosten im Vorverkauf 15,00 €, an der Abendkasse 18,00 €. Die Tickets kann man online unter www.fuerther-bagaasch.de reservieren.

Jazz-Open-Air

Dank des Jazz Club Fürth finden in der fränkischen Stadt immer wieder Konzerte besonders talentierter Musiker statt. Im Sommer werden die Musiker dann auch nach draußen gebeten – in den Stadtpark Fürth. Den Anfang macht der Verein selbst am 7. August um 11.00 Uhr. Bei freiem Eintritt werden die Vereinsmitglieder ihr Können unter Beweis stellen. Am 25. August wird dann LINda Capo auftreten. Die Sängerin und Songwriterin wird ihr Publikum mit ihrer Stimme in ihren Bann ziehen. Ein Ticket für das Konzert kostet lediglich 9,00 €. Wer noch mehr wissen will, wird unter www.fue-jazz.de fündig.

Nürnberg

Sommernachtfilmfestival

Endlich ist wieder Sommer und damit ist auch wieder die Zeit gekommen, in der man unbekümmert die Kinos nach draußen verlegen kann. Das Sommernachtfilmfestival findet vom 3. bis zum 27. August über statt und zeigt handverlesene, aktuelle Filme aller Genres. In Nürnberg zählen zu den Orten der Egidienkirchhof, das Freilichttheater DESI, die Katharinenruine, der Krafft’scher Hof, der Marienbergpark, der Schrottplatz, der Tiergarten und natürlich das Tucherschloss. Der Vorverkauf der Tickets hat bereits begonnen und man kann sie ab 8,30 € unter www.sommernachtfilmfestival.de erwerben.

Klassik Open Air

16 Jahre ist es nun schon her, dass es das erste Klassik Open Air in Nürnberg gab. Immer noch besitzt die Veranstaltung eine besondere Anziehungskraft für die Menschen aller Altersgruppen, denn schließlich konnte das Konzert im letzten Jahr um die 160.000 Besucher zählen. In diesem Jahr wird am 6. August die Nürnberger Symphonie den Luitpoldhain mit den Klängen der Werke von Bach, Rachmaninow, Strawinsky und vieler mehr erfüllen. Die Zuhörer sind dazu eingeladen, das kostenlose Konzert auf ihren Picknickdecken zu genießen und sich von der Musik verzaubern zu lassen. Mehr Informationen unter www.klassikopenair.nuernberg.de.

Brückenfestival

Das Brückenfestival in Nürnberg ist ein entspanntes Musikfest fernab des Mainstreams. Die Gäste können das Gelände rund um die Theodor-Heuss-Brücke kostenfrei betreten und den Klängen von regionalen Bands und Musikern aus aller Welt lauschen. Aber das Festival hat noch mehr zu bieten: Vom Kinder-Impro-Theater zur Comic-Lesung hin zum Comedy-Auftritt ist bestimmt für jeden etwas dabei, wenn das Brückenfestival am 12. und 13. August stattfindet. Welche Gruppe wann genau singt, erfährt man am besten unter www.bruecken-festival.de/wordpress/.

Sommerliebe Open Air

Um den Sommer gebührend zu feiern gibt es das Sommerliebe Open Air am Dutzendteich. Die Veranstalter laden am 20. August von 12.00 bis 23.00 Uhr zum kollektiven Tanz unter freiem Himmel ein. Zu dem Line-Up des Elektronik-Festivals aus nationalen und internationalen Künstlern zählten in diesem Jahr zählen unter anderem Marek Hemmann und DJ Koze. Jeder Festival-Begeisterte kann sich noch ein Ticket für 36 € unter www.sommerliebe-festival.com sichern.

Herbstvolksfest

Zünftig wird’s beim Herbstvolksfest vom 26. August bis zum 11. September. Auch in diesem Jahr wird auf dem Volksfestplatz neben dem Dokuzentrum in schön fränkischer Manier gefeiert. Neben diversen Fahrgeschäften, gibt es natürlich auch die beliebten Essensbuden mit kulinarischem aus der Region und der ganzen Welt. In den Festzelten wird wie immer jeden Abend eine Band spielen und für die richtige Stimmung sorgen. Das gesamte Programm der einzelnen Festzelte und weitere Informationen zu den Schaustellern findet man ganz leicht unter www.volksfest-nuernberg.de.

Bamberg

Blues & Jazz Festival

Vom 5. bis zum 15. August verwandelt sich Bamberg in eine kleine Hochburg des Jazz und Blues. Bei dem Festival werden über die Stadt verteilt insgesamt 70 verschiedene Bands auftreten – und das bei freiem Eintritt! Am Maxplatz und am Gabelmann in der Innenstadt, sowie auf der Böhmerwiese werden einige der Konzerte stattfinden. Außerdem werden auch über die Region verteilt verschiedene Künstler auftreten. Ein Blick auf das Programm unter www.blues-jazz-festival.mybamberg.de lohnt sich also, da es sicherlich das ein oder andere Konzert gibt, dass man nicht verpassen sollte.

Sommerserenaden am Schloss Seehof

Vor den Toren Bambergs steht das wunderschöne Schloss Seehof. Ein Besuch des Gebäudes lohnt sich nicht nur, wegen seiner großartigen Architektur, sondern auch wegen seiner Klänge: Vom 12. bis zum 14. August werden drei „Sommermittekonzerte“ um je 19.30 Uhr im Innenhof des Schlosses stattfinden. Den Anfang macht das Trio „The Caravans“, danach spielt am Samstag und Sonntag das Bamberger Streichorchester. Karten gibt es bereits ab 22,00 €, weitere Informationen finden Sie unter www.festival-schloss-seehof.de.

Sandkerwa

Ein ganz besonderes Erlebnis ist die Bamberger Sandkerwa. Denn sie findet in den kleinen, verwinkelten Gassen der Bamberger Altstadt statt. Etwa 300.000 Besucher jährlich zieht es in die malerische, fränkische Metropole, wenn die verschiedenen Brauereien aus der Region ihr Bier ausschenken. In diesem Jahr wird vom 25. bis zum 29. August in den Hinterhöfen und Gassen rund um die Elisabethkirche in der Bamberger Altstadt gefeiert. Welche Band wann und wo spielt und wer welches Bier ausschenkt, lässt sich ganz leicht unter www.sandkerwa.de in Erfahrung bringen.

Bad Winsheim

Weinturm Open-Air

Das Weinturm Open-Air in Bad Winsheim hat ein ganz besonderes Flair: Am Weinturmhügel treten unter Bäumen alternative Musiker aus aller Welt aus. Klar, dass da täglich bis zu 3.000 Musik-Fans erwartet werden. In diesem Jahr ist das Festival vom 5. bis 7. August und es werden unter anderem Desmond & the Tutus, Dero & Klumzy, Bukahara und Nattalie Rize erwartet. Die Tickets gingen in diesem Jahr weg wie warme Semmeln und deshalb kann man sich nur noch ein paar Restickets unter www.ticket69.de ergattern. Ein Tagesticket kostet, abhängig vom Festivaltag, 24,00 € bis 27,00 €. Kinder bis 12 Jahre müssen keinen Eintritt zahlen und Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren erhalten die Tickets zum halben Preis. Wer jeden Tag dabei sein will, holt sich am besten ein Dreitagesticket für 42,00 €. Das gesamte Line-Up findet man unter www.weinturm-open-air.de.

Coburg

HUK Coburg Open Air Sommer

Beim Festival von HUK Coburg treten jedes Jahr bekannte Künstler am Schlossplatz auf und begeistern ihr Publikum. So auch in diesem Jahr: Sarah Connor ist die erste, wenn sie am 12. August die Songs ihres neuen Albums „Muttersprache“ zum Besten gibt. Ihr folgt Unheilig mit einem Auftritt seiner letzten Tournee am 13. August. Den Abschluss macht der Rapper Cro mit einem Unplugged Konzert am 14. August. Karten gibt es noch ab 42,25 € unter www.eventim.de.

Bad Berneck

Sommerparkfest

Vom 12. bis zum 14. August wird im Bad Bernecker Kurpark gefeiert. Am Freitag findet ab 19.30 Uhr das Festival der jungen Künstler Bayreuth statt, während am Samstag ein schöner Live-Musik-Abend mit Feuer im Park geplant ist. Für beide Tage kostet der Eintritt je 6,00 € für Erwachsene, Kinder bis 12 Jahre dürfen kostenlos auf das Fest. Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst, danach werden bei dem Gartenkunstmarkt verschiedene Handwerker ihre Waren präsentieren und zum Verkauf anbieten. Mehr zum Nachlesen zu der Veranstaltung gibt es unter www.badberneck.de.

Hersbruck

Gitarrenfestival Hersbruck

In Hersbruck dreht sich vom 13. bis zum 20. August alles um die Gitarre. Das beliebte Instrument ist schließlich sehr vielseitig, ebenso wie die Künstler, die darauf schwören. Über die zwei Wochen verteilt werden in der fränkischen Stadt Musiker aus aller Welt auftreten und von Jazz über Flamenco hin zu Weltmusik spielen. Natürlich können auch alle Gitarrenbegeisterte nicht nur den Klängen des Instruments lauschen, sondern bei den Workshops, Vorträgen, Ausstellungen und Sessions ihre eigenen Kenntnisse und Fingerfertigkeit erweitern. Die Preise der Tickets richten sich natürlich nach den einzelnen Künstlern, beginnen aber bei 16,00 € und sind unter www.gitarre-hersbruck.de online erhältlich.

Immeldorf

Immeldorfer Open-Air

Die Kneipe „Weißes Roß“ ist seit vielen Jahren schon fester Bestandteil der Musikszene in Immeldorf und Umgebung. Vor allem das Musikfestival, das die Kneipenbesitzer jedes Jahr veranstalten, zieht Künstler aus aller Welt in das kleine fränkische Dorf. Vom 19. bis zum 21. August werden unter anderem Orange, Frankensteins Ballet und The Toxic Avenger Band. Zu den innovativen Sounds gibt es altbewährtes, fränkischen Essen und natürlich kühles Bier aus der Region. Die Veranstaltung selbst findet man in facebook unter dem Stichwort „Immeldorf – Weißes Roß“.

Veranstaltungen September

Erlangen

Nachtlauf

Im September wird es sportlich in Erlangen! Den Anfang macht der Nachtlauf, organisiert vom Turnerbund 1888 Erlangen e.V. am 9. September. Beginn der Veranstaltung ist 19.30 Uhr, der Startschuss für den Lauf fällt um 20.30 Uhr. Eine Runde ist 3,8 km lang und die Teilnehmer können sich selbst entscheiden, ob sie eine, zwei oder sogar drei Runden laufen möchten. Start und Ziel ist immer die Sporthalle im Röthelheimpark. Wer sich anmelden möchte, kann dies bis zum 31.07. noch für 13,00 € unter www.nachtlauf.turnerbund.de machen. Später kostet die Teilnahme 14,00 € für Erwachsene, Kinder und Jugendliche sind sogar schon ab 7,00 € (oder nach dem 31.07. für 8,00€) dabei.

Arcadenlauf

Wer nach dem Nachtlauf sich noch nicht genug ausgepowert hat, kann gleich danach beim Arcadenlauf teilnehmen. Dieser findet am 17. September statt und beginnt ab 12.45 Uhr am Sportplatz des Turnvervein 1848 Erlangen e.V. Anmelden kann man sich für verschiedene Kategorien (Hobby- oder Hauptlauf) und in der jeweilig entsprechenden Altersklasse (Schüler, Jugend oder Erwachsener) unter www.arcadenlauf.de. Die Preise für die Teilnahme variieren von 7,00 € bis 15,00 €. Bei der Siegerehrung, die um ca. 17.00 Uhr stattfinden wird, erhalten ersten fünf Frauen und die ersten fünf Männer je einen Einkaufsgutschein von InterSport EISERT in Erlangen. Außerdem werden auch die ersten drei ihrer jeweiligen Altersklasse einen Gutschein erhalten. Die ersten drei Mannschaftssieger erhalten ein Kitzmann-Bier-Fass.

Klassik am Schloss Atzelsberg

Am 4. September spielt die Junge Philharmonie Erlangen unter freiem Himmel. Bei dem märchenhaften Ambiente des Schlosses Atzelsberg wird das junge Orchester Serenaden von Dvoák und Elgar, den 1. Satz aus Schuberts 5. Sonfonie, das Intermezzo aus Mascagnis Cavalleria Rusticana und den 2. und 3. Satz aus Mozarts Klarinettenkonzert zum Besten geben. Star des Abends wird wohl der 21-jährige Solist Lukas Baier sein, der der 1. Klarinettist des Orchesters ist und an dem Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg studiert. Die Leitung des Orchesters und die Moderation des Abends übernimmt der Dirigent Tristian Uth. Das Konzert beginnt um 17.00 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Eine Karte für das Konzert kostet 25,00 €. Wer mehr über die Junge Philharmonie Erlangen erfahren will, kann ihre Homepage unter www.jungephilharmonieerlangen.de besuchen.

Forchheim

ZirkArt Festival

Was für ein Zirkus! Vom 9. bis zum 11. September feiert Forchheim die moderne Akrobatikkunst und verwandelt sich deshalb zu einem riesigen Zirkus. In der Altstadt werden überall verteilt junge Akrobatikkünstler ihr Können unter Beweis stellen und das Publikum verzaubern. Eintrittskarten gibt es an der Tagekarte für 11,00 €, Kinder bis 16 Jahre zahlen nur 6 €. Besonders schön für Familien: Es gibt ein Familienticket für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder für 27,00 €. Da steht einem Besuch auf dem ZirkArt-Festival nichts mehr im Wege. www.zirkart.de

Nürnberg

Trempelmarkt

Der zweitägige Flohmarkt ist der größte in der gesamten Bundesrepublik. Am 9. und 10. September ist es wieder soweit wenn Nürnbergs Altstadt ins Trödelfieber verfällt. Von Antiquitäten, über Kleinigkeiten und Besonderheiten kann man hier nach Lust und Laune stöbern. Es werden wieder rund 4.000 Profi- und Laienhändler erwartet. Das Zentrum des Trempelmarkt findet sich auf dem Hauptmarkt, aber auch in den umliegenden Straßen wird Allerlei angeboten. Für Kinder gibt es kostenlose Verkaufsflächen, auf denen sie ihr altes Spielzeug verkaufen können. Auch dieses Mal wird mit bis zu 200.000 Besuchern gerechnet. (Mehr Infos: www.nuernberg.de)

Stadtverführungen

Vom 23. bis zum 25. September kann sich jeder von der Stadt Nürnberg verführen lassen. Bei dem dreitägigen Führungsmarathon geht es vor allem darum, die geschichtsträchtige, fränkische Metropole genauer kennenzulernen. Passend zum 700. Geburtstag von Karl IV. wird sich bei den kostenlosen Führungen alles um das „Macht“ drehen. Die verschiedenen Stadterklärer werden ihrem wissbegierigen Publikum alles über die diversen Machtbauten in Nürnberg erzählen. Ab diesem Monat gibt es auch das vollständige Programm unter: www.stadtverfuehrungen.nuernberg.de.

Bamberg

Bamberger Zwiebeltreterfest

Vom 8. bis zum 11. September dreht sich auf der Böhmerwiese in Bamberg alles um die Zwiebel. Denn schließlich hat das verschriene Gemüses mehr zu bieten als ein wenig Mundgeruch: Die kleinen Knollen verpassen nicht nur jedem Gericht einen guten Geschmack, sondern sie werden auch als Wundermittel bei Bluthochdruck gehandelt. Alle Zwiebelfreund sind deshalb dazu eingeladen bei Bier und Musik Gerichte zu essen, die vor allem das Gemüse beinhalten. Der Eintritt zu dem viertägigen Fest ist kostenlos. Alles Wichtige zu der lustigen Veranstaltung können Sie unter www.zwiebeltreterfest.de nachlesen.

Coburg

Food Truck Festival Coburg

Hier darf geschlemmt werden! Leckeres Streetfood aus aller Welt und kulinarische Erlebnisse aus der Region erwarten die Besucher beim Food Truck Festival am 4. September auf dem Schlossplatz in Coburg. Von 12.00 bis 19.00 Uhr stehen die Köche in den kleinen Wägen bereit und haben nur eine Mission: Ihre Gäste zu verwöhnen. Natürlich gibt es auch ein Rahmenprogramm mit Hüpfburg, Kinderschminken, Malecke und vielem mehr. Ein Besuch der kostenlosen Veranstaltung lohnt sich also für die ganze Familie. Weiter Informationen unter www.foodtruck-festivals.de.