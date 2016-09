Pack die Badehose ein…

Ferientipps für die ganze Familie

Endlich Sommerferien! Nicht nur Kinder und Jugendliche freuen sich auf die verdiente Auszeit, auch die Eltern können mal einen Gang ´runterschalten und den Alltag trotz Arbeit mal ruhiger angehen lassen. Zumindest der Nachwuchs kann ja ausschlafen und muss keine Termine oder Verpflichtungen einhalten. Dazu tut das Wetter das Übrige und es schreit geradezu danach ins Bad, an den Baggersee und überhaupt nach draußen zu gehen und etwas zu unternehmen. In Erlangen und Umgebung warten unzählige Attraktionen auf die gesamte Familie, so dass der Urlaub zuhause oder die Zeit bis man endlich wegfahren kann auf keinen Fall langweilig werden! Ein paar Familientipps haben wir für euch zusammengestellt und da ist garantiert für jeden was dabei.

Feurige Action und temperamentvolle Pferde

Jeden Samstagabend im August heißt es im Erlebnispark Schloss Thurn in Heroldsbach wieder: „Faszination Feuer – Ritterturnier bei Nacht“! Bei dieser Sonderveranstaltung zeigt die Stuntgruppe von Schloss Thurn nach dem großen Erfolg des vergangenen Jahres die Fortsetzung der Geschichte um das magische Amulett. „Das magische Amulett – Teil II“ heißt diese Neuinszenierung. Prinz Tizian hatte den dunklen Herrscher Barrabas besiegt und wurde König. Zusammen mit Königin Aurelia regiert er sein Land und mit Hilfe des magischen Amuletts konnte Tizian den bösen Drachen, der das Reich bedrohte, in einen ewigen Schlaf versetzen. Das Land lebt seither in Ruhe und Frieden, doch das soll nicht lange anhalten. Die inzwischen führerlosen bösen Horden von Barrabas bedrohen das Königreich. Tizian muss auf der Hut sein, denn sollten die schwarzen Horden die Macht über das Amulett bekommen, können sie den Drachen aufwecken und das friedliche Königreich in große Gefahr bringen… . Den Besucher erwarten, eingebunden in eine neue spannende Geschichte, spektakuläre Feuerstunts sowie beeindruckende Pferdevorstellungen, die mit Feuer und Licht einen ganz besonderen Zauber ausüben. Mit der Eintrittskarte (Erwachsene zahlen 21 Euro, Kinder von 3 -11 Jahren 19 Euro) zu dieser Sonderveranstaltung können alle Besucher schon ab 15 Uhr die Attraktionen des Erlebnisparks nutzen. Um 18.30 Uhr beginnt auf dem Markt vor der Arena das bunte Treiben mit kleinen Vorführungen und der Kinderritterschule. Einlass in die Arena ist um 19.30 Uhr, die Show beginnt dann um 20 Uhr und dauert etwa 2 bis 2,5 Stunden. Fürs leibliche Wohl wird in uriger Weise bestens gesorgt sein. Mehr Infos unter www.schloss-thurn.de

Stahlhartes Gerät von Mini bis Monster

Der Monsterpark in Rattelsdorf, auch als „Erstes Deutsches Baumaschinenmuseum“ bekannt, ist was für Fans von schweren Maschinen und bietet jede Menge Action und Spaß für Erwachsene und Kinder. Hier kann man nach Herzenslust baggern, buddeln und schaufeln und das gleich in 3 Größen-Klassen: in der Miniklasse stehen Kindern ab 6 Jahren Bagger, Radlader und Kettenraupen bis 3,5 t zur Verfügung. In der Mittelklasse können sich Jugendliche ab 14 Jahren mit Kettenbaggern, Radladern und Mobilbaggern bis 30 t austoben und die Monsterklasse hält für alle Besucher ab 14 Jahren die wahren Schwergewichte ab 100 t bereit. Monsterbagger, Monsterlader und Monstertrucks warten darauf bewegt zu werden. Viele weitere Attraktionen wie die Erlebnis-Achterbahn, Monsterrace, Traktor fahren, Elektroautos, eine geteerte Quad-Rennbahn, diverse Spielplätze und Spielburgen ergänzen das Angebot und sorgen für Abwechslung und jede Menge Spaß. Und im Ersten Deutschen Baumaschinenmuseum erwartet Euch eine Zeitreise durch die Baumaschinengeschichte: von Dampfbaggern bis hin zu riesigen 200 Tonnen Mining-Maschinen könnt ihr die ganze Faszination der gigantischen Baumaschinen live erleben! Unter www.monsterpark.de findet ihr alle Infos, Attraktionen, Preise und Möglichkeit zum Anmelden und Buchen. Willkommen im „Monsterpark“! Wochenende und immer mittwochs geöffnet.

Edle Rittersleut´ und Burgfräulein….

… erwarten Euch im Ahorntal. Von Freitag, dem 5. August, bis Sonntag, den 7. August, begibt man sich auf Burg Rabenstein wieder auf eine spannende Zeitreise zurück ins Mittelalter! Der große Mittelaltermarkt inmitten historischer Kulisse bietet ein unvergessliches und umfangreiches Programm: von Aktionskünstlern über große mittelalterliche Feldschlachten und Schaukämpfen bis hin zu Puppentheater und Feuershows am Abend ist alles geboten, was einen solchen Tag zum Erlebnis für die ganze Familie werden lässt. Historische Gruppen aus ganz Deutschland lagern vor der 800 Jahre alten Burg und Handwerker und Händler geben Einblicke in längst ausgestorbene Berufe. Da gibt es zum Beispiel Schmiede, Drechsler, Bader, Korbflechter, Zinngießer und Löffelschnitzer, denen man über die Schulter schauen kann. Natürlich dürft ihr euch auch selbst in diesen Handwerken etwa beim Filzen, Schmieden oder Holzgestalten versuchen. Mehrmals täglich finden zu dem noch Bogenschießturniere statt, bei denen ihr eure Zielgenauigkeit á la Robin Hood unter Beweis stellen könnt. Für die richtige Musik und Stimmung sorgen mittelalterliche Musikgruppen mit den passenden Instrumenten. Und natürlich gibt es allerlei leckere Schmankerln, Süßes und Deftiges zum Genießen und Probieren. Der Herold eröffnet den Markt am Freitag mit Glockenschlag um 12 Uhr, am Samstag und Sonntag geht es um 10 Uhr los und jeweils bis 22 Uhr abends dauert das bunte Treiben. Mehr unter www.burg-rabenstein.de

Natur pur

Das Walderlebniszentrum Tennenlohe hält in den Ferien ebenfalls wieder eine Vielzahl von Veranstaltungen für die ganze Familie bereit. Eine davon findet am Sonntag, den 14. August, ab 14 Uhr statt. „Auf Erkundungstour im Naturschutzgebiet Tennenloher Forst“ heißt es dann und die ganze Familie (mit Kindern ab 8 Jahren) geht mit dem Förster des Walderlebniszentrums und der Gebietsbetreuerin des Tennenloher Forsts auf Erkundungstour rund um das neue Gehege der Urwildpferde! Der Weg führt an typischen Lebensräumen des Naturschutzgebiets wie Sandmagerrasen, Heiden, Kiefernwald und Kleingewässern vorbei. Dabei erlebt ihr mit eigenen Sinnen den Unterschied zwischen Wald und Offenland und lernt einige besondere Vertreter der Tier- und Pflanzenwelt kennen. Und natürlich gibt es viel Wissenswertes rund um die Urwildpferde zu erfahren. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Kurt-Schumacher-Straße/Ecke Weinstraße.

Am Freitag, den 9. September, können sich Familien mit Kindern ab 6 Jahren auf die Spuren der Fledermäuse, die lautlosen Jäger, begeben. Von 19 -21 Uhr könnt ihr von Carmen Reißenweber einiges über das Leben von Fledermäusen erfahren und erspielen und die Tiere bei der nächtlichen Insektenjagd beobachten und mit dem „Bat-Detektor“ aufspüren. Veranstaltungsort ist der Dechsendorfer Weiher am Parkplatz Ostufer in Richtung Möhrendorf.

Am Sonntag, den 18. September von 10 bis 17 Uhr lädt das WEZ zum traditionellen Waldfest ein. Eröffnet wird dieses mit einem ökumenischen Gottesdienst, der mitten im Wald in der Buchengruppe östlich des Walderlebniszentrums stattfindet. Ein gemütliches Fest mit vielen Aktionen rund um den Wald erwartet die großen und kleinen Besucher. Zu Essen gibt es wie immer feine Wildspezialitäten und selbstgebackene Kuchen. Mehr unter www.walderlebniszentrum-tennenlohe.de

Zirkusfestival der besonderen Art in der Forchheimer Altstadt

Vom 9. bis 11. September findet das ZirkArt Festival 2016 zum dritten Mal in Forchheim statt und das ist ein toller Event für die ganze Familie! Atemberaubende Artistik vor fränkischer Fachwerkkulisse wird auf dem Festivalgelände in der Forchheimer Altstadt, Hauptstraße 24, geboten sein. ZirkArt ist ein Festival im öffentlichen Raum, das sich dem Nouveau Cirque , dem Neuem Zirkus, verschrieben hat. Genregrenzen werden hier überschritten und Akrobatik, Jonglage, Theater und Tanz miteinander vereint, das macht zeitgenössischen Zirkus aus. Das Junge Theater Forchheim hat sich mit ZirkArt zur Aufgabe gemacht, aufzuzeigen, wie vielfältig Zirkuskunst heute sein kann und dass Neuer Zirkus und Theater wunderbar zusammenpassen. Drei Tage lang können die Besucher durch die malerische Kulisse der Forchheimer Altstadt streifen und diese atemberaubende Kunstform zwischen Theater und Zirkus erleben. Unter www.jtf.de oder zirkart.de könnt ihr mehr erfahren.