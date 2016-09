Platz 2 in Deutschland, Platz 6 in Europa – an der FAU studiert es sich gut

FAU gehört zu innovativsten Universitäten Europas



Erlangen-Nürnberg steht für Innovation – jedenfalls wenn es nach dem neuesten Ranking des amerikanisch-kanadischen Medienkonzerns Reuters geht: In der Rangliste werden die innovativsten Universitäten Europas aufgeführt, die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) belegt dabei den erfreulichen 6. Platz. Gegenüber der ersten Auswertung, die im vergangenen September veröffentlicht wurde, bedeutet dies eine Verbesserung um drei Plätze. Deutschlandweit behauptet sich die FAU nach wie vor auf Rang zwei.



Zwar haben die innovativsten Universitäten in Europa auf den ersten Blick wenig gemein –konfessionell gebundene, staatliche oder private Universitäten tauchen auf den vorderen Plätzen genauso auf wie traditionelle Einrichtungen und solche, die erst wenige Jahre oder Jahrzehnte alt sind. Eines haben sie jedoch gemeinsam: ihre Innovationskraft.

Angeführt wird das Europaranking von der KU Leuven in den Niederlanden, gefolgt vom Imperial College in London sowie der Universität Cambridge. Die FAU landet noch vor renommierten Einrichtungen wie der Universität Oxford oder der ETH Zürich auf Platz 6 und ist damit eine von nur drei deutschen Universitäten, die es in die Top Ten geschafft haben. Im deutschlandweiten Vergleich liegt die FAU wie bereits beim letzten Mal auf einem hervorragenden 2. Platz.

Um das Schlagwort „Innovation“ messbar zu machen, berücksichtigt das Ranking insgesamt zehn verschiedene Parameter – angefangen von den wissenschaftlichen Publikationen über Patentanmeldungen bis hin zu gemeinsamen Entwicklungen mit der Industrie. Die FAU hat in den Jahren 2012 bis 2015 rund 260 Patenterstanmeldung vorgenommen und in den vergangenen fünf Jahren etwa 50 Ausgründungen betreut. Gemeinsam mit internationalen Großkonzernen wie Siemens oder adidas forscht die Universität in gemeinsamen Projekten an Themen wie erneuerbare Energien, Gesundheitswesen und Technologien für die Medizin oder an Zukunftsmaterialien.