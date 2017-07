Reise ins Mittelalter auf Burg Rabenstein

Von Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. August, begibt man sich auf Burg Rabenstein wieder auf eine spannende Zeitreise zurück ins Mittelalter. Geboten wird ein umfangreiches Programm von Aktionskünstlern und Gauklern, mittelalterliche Feldschlachten und Schaukämpfe, Puppentheater für die Kinder und jeweils eine Feuershow am Abend. Historische Gruppen aus ganz Deutschland lagern vor der Kulisse der 800 Jahre alten Burg, Händler und Handwerker wie Schmiede, Korbmacher, Gerber, Bader und viele andere geben Einblick in längst ausgestorbene Berufe des Mittelalters. Kinder und Erwachsene dürfen sich auch selbst in diesen Handwerken, z. B. beim Filzen, Schmieden oder Holzgestalten versuchen. Eine besondere Attraktion für Jung und Alt bieten auch die Bogenschießturniere, bei denen sich die Marktbesucher in dieser Disziplin beweisen können. Für die Kinder sorgt zusätzlich ein handbetriebenes Holzkarussell für viel Spaß und Unterhaltung. Musik kommt von der mittelalterlichen Gruppe „Schattenschweif“. Die Markteröffnung erfolgt am Freitag um 12 Uhr durch den Herold. Erwachsene zahlen 7,50 Euro, Kinder 4 Euro Eintritt. Die Familienkarte (2 Kinder, 2 Erwachsene) kostet 20 Euro. Der Eintritt für Kinder unter Schwertlänge (1m) ist frei. Die genauen Öffnungszeiten sind wie folgt: Fr. 12-22 Uhr, Sa.10-22 Uhr, So. 10-19 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.burg-rabenstein.de.