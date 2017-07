Schau hie! Schö gell?

Bald ist es wieder soweit und mit dem Annafest stellt sich die Frage aller Fragen: Was ziehe ich nur an?! Für all diejenigen, die beim Blick in den Kleiderschrank ‚nichts‘ finden oder einfach dringend neue Anregungen brauchen, gibt es Heimatkuss. Seit 2014 bietet die Inhaberin Heidi Martin spezifische Artikel zum Annafest, aber auch fesche, trendige und traditionelle Trachtenmode an. Mittlerweile weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt, gibt es bei Heimatkuss neben einzigartigen, eigens designten Produkten und Textilien auch Artikel namhafter Trachtenhersteller für Groß und Klein – im Gößweinsteiner Store (Balthasar-Neumann-Str. 8), im Online-Shop (www.heimatkuss.de) oder auch dieses Jahr wieder speziell im Annafest-Shop im Kellerwald (auch online: www.annafest-shop.de). Mit den liebevoll ausgesuchten und gestalteten Outfits kann man nicht nur fesch zum Annafest, sondern zieht immer auch ein Stück ‚Heimatgefühl‘ an – Sicherheit und Geborgenheit für (nicht nur) unterwegs. Heute ist Tracht ein Statement, früher war Tracht Arbeitskleidung: Bauern trugen kurze Lederhosen und Mägde schlichte Dirndl. Praktisch musste es sein und haltbar! Soweit so gut, prinzipiell kennen wir auch heute noch die Tracht in solcher Form. Allerdings ist die Trachtenmode heute nicht mehr nur funktional, sondern zum absoluten Blickfang geworden, denn Dirndl erhalten trendige Schnitte, bunte Farben und schöne Verzierungen. Ob liebevoll-verspielt, fetzig-rockig oder glamourös – bei Heimatkuss sind Trachten in allen Größen, Formen und Variationen zu finden. Die Besonderheit: Die Hauseigene Marke Heimatkuss mit selbst designten Shirts und Jacken im coolen Trachten- und Partnerlook sind die Grundlage der Gesamtkollektion, die auch modische Accessoires, Witziges um das Thema Mann-Frau und noch vieles mehr bietet. Perfekt ausgestattet auf das Annafest: mit dem passenden Outfit, mit pfiffigen Accessoires und mit einer rundum praktischen und dabei fetzigen Fest-Ausstattung. Ob für Jung oder Alt, Groß oder Klein, Heimatkuss hat für jeden das Passende – im Store, im Online-Shop oder direkt im Annafest-Shop.