Schnee gut !!!

Ski und Rodel gut

Also warm eingepackt, kann es losgehen in die Kälte zum Winterspaziergang oder zum Hügelrodeln durch die schöne Erlanger Natur. Gut geeignet dafür ist das Gebiet um Erlangen Ost, Buckenhof und Sieglitzhof. Hier kann man rodeln oder durch verschneite Wälder spazieren und einfach mal vom Alltagsstress in der Stadt abschalten. Ob man nun durch das idyllische Gebiet an der Schwabach entlang spazieren und das leise Plätschern des angefrorenen Flüsschens genießen möchte oder aber durch den Reichswald flaniert, um mit ein wenig Glück verschiedenen Waldbewohnern wie Rehen und Füchsen zu begegnen oder die Wildschweine in ihrem Gehege zu beobachten entspannend ist das garantiert. Und für diejenigen, die Spaß haben wollen, ist ein Ausflug auf der Rodelbahn angesagt. Schlitten eingepackt und ab gehts auf die mittelfränkischen Schlittenberge. Ein wahrer Geheimtipp dafür ist der kleine Ort Wildenbergen bei Schwabach. Das verschlafene Dörfchen liegt zwar ca. 45 Autominuten von Erlangen entfernt, aber eine Fahrt dorthin dürfen sich Schlittenfans aller Altersstufen nicht entgehen lassen. Unzählige schneebedeckte Hügel warten dort auf euch! In den Wintermonaten wird das eigentlich kleine Dörfchen mit Leben gefüllt und hunderte Winterfans bevölkern die fränkische Idylle. Nach einer aufregenden und rasanten Abfahrt kann sich dann bei fränkischer Brotzeit im Wichtelhof aufgewärmt und für die nächste Schlittenpartie gestärkt werden. Der Leinburg-Entenberg bei Altdorf (ca. 35 Autominuten von Erlangen entfernt im Nürnberger Land) bietet allen Rodellustigen 250m Spaß pur, aber auch die Skifahrer können mitmischen, denn es gibt einen Skilift. Beim Michelsberg (ca. 25 Autominuten von Erlangen entfernt) bei Hersbruck kommt jeder Rodler bei 350m Abfahrt auf seine Kosten. Wenn es dunkel wird, bietet die große Flutlichtanlage sogar die Möglichkeit zum Nachtrodeln. Auch der Besuch des Örtchens Lichtenegg (ca. 50 Autominute entfernt) lohnt sich, denn dort empfängt ein spannender Rodelhang die ganze Familie. Ausserdem gibt es einige Langlaufloipen und Schneeschuhwandern wird hier angeboten. Dann wäre noch die Rodelbahn in Hohenstein zu nennen, da gibt es ebenfalls Flutlicht und schließlich noch Leienfels, Richtung Pottenstein. Na dann kann der Schnee ja noch länger bleiben!