Sei bei der Fernsehaufzeichnung live dabei

Bühne frei für den Komödienstadel in Erlangen

Am 4. November erwartet die Erlanger ein richtiges Show-Highlight: der Komödienstadel, bekannt aus dem BR Fernsehen, gastiert mit dem Stück „Der Cowboy von Haxlfing“ in der Heinrich-Lades-Halle. Viele bekannte Gesichter aus den Medien, wie Markus Baumeister oder Winfried Hübner, bringen das Werk von Gabriele Kusch auf die Erlanger Showbühne! Der Auftritt wird sogar für das BR Fernsehen aufgezeichnet und ausgestrahlt. Ganz besonders: eine wichtige Nebenrolle im Theaterstück soll mit einem Gesicht aus der Erlanger Region besetzt werden! Wir sind gespannt.

Max Stemmer, der die deutsche Heimat vor Jahren verlassen und sich einen Namen als Cowboy in Amerika gemacht hat, kehrt zum Abschied an das Sterbebett seines Vaters Josef zurück. Beide Männer hatten sich vor Jahrzenten zerstritten und einander den Rücken gekehrt. Dass das pure Chaos jetzt unausweichlich ist, ist beinahe schon klar! Und als dann auch noch Max‘ Schwester Frida einen geheimen Plan zur Réunion von Vater und Sohn schmiedet, kann es nur noch drunter und drüber gehen. Neben immer neuen Sticheleien und Zankereien mischen auch noch die attraktive Nachbarstochter Jessy und der politisch hochengagierte Bürgermeister Blasius Oberschwender die Idylle des Städtchens kräftig auf. Ob Vater und Sohn je wieder zueinander finden, und wieso es Josef am Schluss gar nicht mehr so schlecht geht, wie gedacht, das erfährt man am 4. November ab 19:15 (Einlass ist bereits ab ca. 18:45). Der Komödienstadel ist weit über Bayerns Grenzen hinaus als „beliebtes Traditionsformat“ bekannt. Hingehen und live erleben! Karten unter www.eventim.de oder direkt an der Abendkasse. Weitere Infos unter www.komoedienstadel.live und www.br.de/komoedienstadel

