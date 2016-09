Sommersonnwende: Wo wird das gefeiert?

Feuer und Flamme an Sonnwend

Bereits die alten Germanen feierten die Sonnenwende mit einem besonderen Brauch, dem Sprung über ein großes Lagerfeuer und selbst die Christianisierung konnte dieses Brauchtum nicht mehr abschaffen. Bis heute feiern wir die Sonnenwende und sie findet dieses Jahr am 21. Juni statt. An diesem Tag erreicht die Sonne auf der Nordhalbkugel mittags ihren höchsten Stand über dem Horizont und an jenem Datum haben wir den längsten Tag und die kürzeste Nacht. Damit man aber auch trotz der kurzen Nacht so richtig feiern kann, sind die traditionellen Sonnwendfeuer und -feiern bei uns dann doch lieber auf das vorherige oder das darauf folgende Wochenende gelegt. Und so darf jeder Besucher dann in aller Ruhe das Highlight zur Sonnenwende, das Anzünden des großen Johannisfeuers und die anschließende, gesellige Runde auch richtig genießen. Stand früher noch der christliche Aspekt im Vordergrund, ist die Sommersonnenwende heutzutage hauptsächlich ein großes Volksfest mit Bier, Wein und Gesang. Zwar gibt es keine Karussells oder Bierzelte, aber die sind ja auch eher typisch für die Kirchweihen. Am Johannisfeuer herrscht immer eine ganz eigene Stimmung während man gemeinsam darauf wartet die meist mehrere Meter hohen Scheiterhaufen zu entfachen. Überall im ganzen Landkreis gibt es Sonnwendfeiern zu besuchen und wir hugo!s haben für Euch mal eine Übersicht zusammengestellt.

Am Samstag, den 18. Juni, ab 18 Uhr treffen sich Jung und Alt aus Büchenbach zum traditionellen Johannisfeuer und verwandeln den Bolzplatz in ein buntes Stadtteilfest. Bei Live-Musik von Second Chance erwarten die Besucher wie immer kulinarische Genüsse, Bier vom Fass, ein buntes Kinderprogramm und natürlich das große Feuer! Der Abenteuerspielplatz Taubenschlag, der Jugendclub Scheune, das Jugendlernhaus und der Bürgertreff Die Scheune freuen sich schon auf gute Stimmung und viele bekannte und unbekannte Gesichter!

Am Oberndorfer Weiher bei Möhrendorf gibt es am 25.6. ein besonderes Highlight zur Sonnwend-Feier: um 12 Uhr findet hier ein Sautrog-Rennen statt. Abends erwartet dann in Möhrendorf die Besucher eine richtige Feier mit Feuerhaufen, Zelt und Live-Musik und allem, was sonst noch so dazu gehört.

Der Stadtverband der Erlanger Kulturvereine und die Naturfreunde laden herzlich ein am Samstag, den 25. Juni, um 19 Uhr auf das Gelände Wöhrmühle zu kommen. Diese Sonnwendfeier ist heuer dem Gastland Argentinien gewidmet anlässlich des 200-jährigen Unabhängigkeitsjubiläums. Der Verein „Centro Argentino de Franken“ wartet mit landestypischen Schmankerln und mit lateinamerikanischer Musik auf. Begleitet werden die argentinischen Bratwürste auch noch von den leckeren fränkischen Grillangeboten der Narrlangia Rot-Weiß und niemand muss hungrig nach Hause gehen.

Der Verein Frohsinn 1864 in Uttenreuth lädt am Samstag, den 18. Juni, ab 18 Uhr herzlich zum Johannisfeuer ein. Das Feuer wird auf dem Weinberg in Uttenreuth und bei jedem Wetter abgebrannt.

Ebenfalls am 18.06. steigt die erste Sommerparty in Dormitz. Auf dem Gelände des 1. FC Dormitz im Zelt beim Vereinsheim steht eine tolle Feier mit allem, was zu einem Mega-Sonnwendfeier dazugehört, auf dem Programm.

In Neunkirchen am Brand fackelt die FFW Neunkirchen am Samstag, den 25.6., ab 19 Uhr den Scheiterhaufen ab. Ort des Geschehens sind die Heuwiesen beim P+R, Neunkirchen am Brand.

Die Bürger von Ebermannstadt veranstalten ihr Johannisfeuer am Hirtenanger im Rahmen der Kirchweih am Wochenende vom 24. – 26. Juni in Moggast. Wie in allen kleineren Gemeinden und Dörfern ist dies immer ein besonderes Erlebnis. Am Freitag, den 24. Juni, hat man wirklich die Qual der Wahl, denn auch in Mistelgau, Pottenstein, Pretzfeld, Eggolsheim, Waischenfeld, Effeltrich oder Hetzles, überall warten ab 18 oder 19 Uhr wunderbare Feste mit Feuer, fränkischen Köstlichkeiten und gutem Bier auf gut gelaunte Gäste. Wer am Samstag, den 25.6., dann immer noch nicht genug hat, der kann sich dann noch einmal aufmachen zum nächsten Jonhannisfeuer zum Beispiel nach Heiligenstadt, Heroldsbach, Leutenbach, Effeltrich, Poxdorf oder Obertrubach. In all diesen Gemeinden wird das Sonnwendfeuer seit jeher gern gefeiert und ausgerichtet und ein Stück fränkische „Feierkultur“ mit Leben erfüllt.